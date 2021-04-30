Федерация шашек России призвала Всемирную федерацию расследовать инцидент с флагом
- © Tamara Tansykkuzhina
«Руководство ФШР выразило мнение, что подобное поведение организаторов турнира в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования FMJD для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — цитирует президента ФШР Анатолия Никитина ТАСС.
Во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тансыккужиной и Садовской, проходившего в Варшаве 27 апреля, один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе.
Матч Тансыккужина — Садовская завершится 3 мая.
Ранее российская шашистка прокомментировала снятие флага России во время матча в Польше.