Федерация шашек России призвала Всемирную федерацию расследовать инцидент с флагом

Федерация шашек России (ФШР) обратилась к руководству Всемирной федерации шашек (FMJD) по поводу снятия российского флага во время финального матча чемпионата мира по шашкам 2021 года в Польше между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской.

«Руководство ФШР выразило мнение, что подобное поведение организаторов турнира в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования FMJD для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — цитирует президента ФШР Анатолия Никитина ТАСС.

Во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тансыккужиной и Садовской, проходившего в Варшаве 27 апреля, один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе.

Матч Тансыккужина — Садовская завершится 3 мая.

Ранее российская шашистка прокомментировала снятие флага России во время матча в Польше.