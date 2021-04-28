Матыцин прокомментировал снятие флага России во время матча ЧМ по шашкам

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской.

«Три первых дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с Тансыккужиной, и лишь на четвёртый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных WADA. Российские спортсмены после объявления решения CAS уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что организаторам турнира нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок в разгар игры.

«К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», — добавил министр спорта России.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, отклеил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

Ранее организатор, убравший флаг России во время матча ЧМ по шашкам, объяснил свой поступок.