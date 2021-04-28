Шашистка Тансыккужина отыграла 12 очков в финале ЧМ после скандала с флагом

В пятом раунде финала чемпионата мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина обыграла представительницу Польши Наталию Садовскую.

Тансыккужина отыграла 12 очков в пятом раунде матча за мировую шашечную корону. Теперь счёт в матче — 32:28. Встреча состоит из девяти раундов. Победитель должен набрать 54 очка.

Во время четвёртого раунда матча к столу, за которым проходит матч, подошёл экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки и убрал российскую символику и флаг. Павлицки объяснил это необходимостью соответствовать правилам WADA. В противном случае FMJD (Всемирная организация шашек) будет дисквалифицирована WADA.

Ранее польская шашистка Садовская убрала свой флаг во время матча с россиянкой Тансыккужиной.