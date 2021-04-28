Шашистка Тансыккужина заявила, что инцидент с флагом на ЧМ выбил её из колеи

Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала ситуацию со снятием флага России во время финального матча чемпионата мира 2021 года в Польше с полячкой Натальей Садовской.

«Я, конечно, сразу не поняла, что происходит. Когда обернулась, поняла, что играю без флага, затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно, никогда такого не было, чтобы так вмешивались в ход партии. Более того, я знаю, что изначально потребовали у судьи совершить подобные действия, но он отказался, затем уже подошёл представитель организаторов, все видели, как всё происходило. За мою богатую шашечную карьеру такое произошло впервые», — рассказала Тансыккужина в эфире канала «Россия 1».

Она отметила, что произошедшее было для неё неожиданностью и выбило её из колеи.

«В конце партии ситуация усложнилась, времени было мало, я проиграла. После окончания партии человек, который это проделал, сказал, что не мог поступить иначе, на него надавили, звонили более высокопоставленные чиновники, сказали: или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA», — добавила шашистка.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, отклеил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию со снятием флага России во время матча ЧМ по шашкам.