Шашистка Тансыккужина заявила, что организаторы извинились за инцидент с флагом

Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина рассказала, что организаторы финального матча чемпионата мира 2021 года в Польше с полячкой Натальей Садовской принесли свои извинения за инцидент с российским флагом.

«Они извинились. Извинились за то, что вмешались во время партии», — приводит слова Тансыккужиной РИА Новости.

Она также высоко оценила жест своей соперницы Натальи Садовской, которая после произошедшего убрала со стола флаг своей страны.

«Она поступила по-спортивному благородно. Молодец», — добавила российская спортсменка.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, удалил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

Ранее WADA заявило, что не просило убрать российский флаг прямо во время партии ЧМ по шашкам.