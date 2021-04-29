Шашистка Тансыккужина заявила, что организаторы извинились за инцидент с флагом
- © Страница Тамары Тансыккужиной в Facebook
«Они извинились. Извинились за то, что вмешались во время партии», — приводит слова Тансыккужиной РИА Новости.
Она также высоко оценила жест своей соперницы Натальи Садовской, которая после произошедшего убрала со стола флаг своей страны.
«Она поступила по-спортивному благородно. Молодец», — добавила российская спортсменка.
Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, удалил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.
Ранее WADA заявило, что не просило убрать российский флаг прямо во время партии ЧМ по шашкам.