WADA не просило убрать российский флаг прямо во время партии ЧМ по шашкам

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало ситуацию со снятием флага России во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской.
WADA не просило убрать российский флаг прямо во время партии ЧМ по шашкам
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«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось в FMJD с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, — вопрос не к WADA. Единственным намерением WADA было обеспечить правильное выполнение решения CAS, которое должно было быть исполнено FMJD ещё до начала мероприятия», — приводит заявление WADA РИА Новости.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, отклеил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом имеют право наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию со снятием флага России во время матча ЧМ по шашкам.

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