WADA не просило убрать российский флаг прямо во время партии ЧМ по шашкам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало ситуацию со снятием флага России во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской.

«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось в FMJD с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, — вопрос не к WADA. Единственным намерением WADA было обеспечить правильное выполнение решения CAS, которое должно было быть исполнено FMJD ещё до начала мероприятия», — приводит заявление WADA РИА Новости.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. 28 апреля прямо во время четвёртой партии бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, отклеил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом имеют право наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию со снятием флага России во время матча ЧМ по шашкам.