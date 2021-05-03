Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
Матч проходил в Варшаве. В финальной игре Тансыккужина сравняла счёт и одолела соперницу в блице, хотя перед девятым раундом она уступала польской спортсменке четыре очка.
Напомним, что во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тансыккужиной и Садовской, проходившего в Варшаве 27 апреля, один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе.
Ранее Федерация шашек России призвала Всемирную федерацию расследовать инцидент с флагом.