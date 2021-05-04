Тансыккужина прокомментировала свою победу в финале ЧМ по шашкам

Семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала свою победу в финале мирового первенства над представительницей Польши Натальей Садовской.

«Я довольна. Я рада, что выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый тяжёлый и долгий турнир. Наталья — очень опытный матчевый боец и играет очень надёжно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю матч. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», — приводит слова россиянки ТАСС.

28 апреля во время одной из партий финала организаторы чемпионата мира убрали со стола флаг России. Впоследствии Садовская из солидарности также убрала свой флаг со стола во время матча.

Ранее сообщалось, что россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам.