Обозреватель SwebbTV: шведы терпят экономические тягости «кризисной зимы», а политики уходят от ответственности

Как пишет автор, шведы действительно живут в нездоровые времена, когда политики не берут на себя ответственность, а подавленным до предела людям промыли мозги. Лживые газеты и их друзья в институтах общественного мнения своими фальсифицированными «опросами» трубят о том, что поддержка «красно-зелёных» находится на рекордно высоком уровне. Людей грабят и дают пощёчину, а шведы подставляют другую щеку и умоляют: «пожалуйста, бейте нас ещё сильнее!» Тот факт, что у государственных СМИ есть собственная повестка и они пытаются сохранить власть своим «левым» друзьям, больше не теория заговора. Януш, убеждена, что не только в США политики диктуют, что именно можно публиковать в социальных сетях и на основных медиа-платформах. С тех пор, как на прошлой неделе Илон Маск обнародовал так называемые «файлы Twitter», сбылись худшие опасения любого конспиролога о том, что власть подвергает цензуре поток СМИ и подавляют свободу слова, подчёркивает обозреватель SwebbTV.

Возвращаясь к шведской действительности, автор статьи пишет, что Швеция ведёт себя как «шопоголик на стероидах», разбазаривая деньги направо и налево, которые часто тратятся впустую злоупотребляющей властью элитой. Януш раскритиковала траты страны на «безумные арт-проекты» и на ЕС. «Представление о том, что мы являемся гуманистической сверхдержавой, превратилось в «галопирующую душевную болезнь в ранее здоровой и здравомыслящей стране», — резюмирует обозреватель SwebbTV.