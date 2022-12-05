Aftonbladet: в Швеции ожидается очередное повышение цен на электричество в январе

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Lidovky: «сторонникам Путина» в Чехии грозит уголовное наказание за поддержку России Lidovky
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Без лифтов, автозаправок, банкоматов и магазинов — Europe 1 о неочевидных последствиях возможных отключений электроэнергии во Франции Europe 1
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Fox News: на фоне небывалого притока мигрантов в США ввозят рекордные объёмы смертоносного наркотика Fox News
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Washington Times: Маск раскрыл, как предыдущее руководство Twitter замалчивало историю с ноутбуком Хантера Байдена Washington Times
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Canal 26: на Украине попытались украсть граффити уличного художника Бэнкси Canal 26
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Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине.
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В H&M подтвердили закрытие всех своих магазинов в России
В сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) подтвердили закрытие всех своих магазинов в России.
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В Новошахтинске усилили меры безопасности в школах и детсадах после стрельбы по полиции
В Новошахтинске Ростовской области усилены меры безопасности в школах и детских садах в связи со стрельбой по полицейским.
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Мишустин призвал наращивать темпы поставок экипировки и медикаментов для ВС России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться.
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В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 60 россиян
Минобороны России сообщило, что 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.
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Генпрокурор России призвал расширить перечень товаров для параллельного импорта
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство предложило Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта.
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Число пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими боевиками.
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YouTube заблокировал канал RT Balkan
YouTube заблокировал недавно запущенный канал RT Balkan.
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Семин рассказал, как играл вместе с Яшиным
28 ноября на PREMIER стартовал первый сезон шоу «Здесь был Палыч», которое посвящено бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.
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Метеоролог Старков спрогнозировал потепление и осадки в столичном регионе на неделе
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве и области на текущей неделе.
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Кинолог Голубев посоветовал хозяевам защищать лапы домашних животных зимой
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал в холодное время года хозяевам собак следить за состоянием лап своих питомцев.
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Нутрициолог Падолка предупредила, что тунец может быть опасен из-за содержания ртути
Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала, что мясо тунца обладает отличными вкусовыми качествами и высоко ценится за счёт большого содержания полезных веществ, однако эта рыба может быть источником ртути.
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Зеленский сообщил, что прибыл на передовую в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что находится на передовой в Донбассе.
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Мужчина, обвинивший Это’О в избиении, обратился в полицию Катара
Алжирский болельщик, который обвинил в избиении президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О, заявил, что обратился в полицию Катара.
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Посол России в Болгарии сообщила, что она в безопасности после инцидента в церкви в Софии
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в церкви в Софии.
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Новак: Россия работает с более мелкими трейдерами нефти
В нынешних условиях Россия работает с более мелкими трейдерами нефти, рассказал вице-премьер Александр Новак.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей.
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В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что в Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских.
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Мэр Нижневартовска Кощенко подтвердил гибель восьми человек при частичном обрушении дома
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил, что спасатели извлекли тела ещё двух человек из-под завалов частично обрушившегося дома после взрыва газа.
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Госдума: мобилизованные получат преимущественное право устроиться на прежнюю должность
Госдума приняла поправку о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность при истечении трудового договора в ходе службы.
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Игрок Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси на ЧМ в Катаре
Полузащитник сборной Австралии Кэмерон Девлин рассказал, как обменялся футболками с нападающим и капитаном команды Аргентины Лионелем Месси после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
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Смородская не считает, что Рангник станет хорошим генеральным менеджером сборной Германии
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.
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Четыре мирных жителя пострадали при обстреле центра Донецка боевиками ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что четыре мирных жителя пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими боевиками.
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Опрос: 25% россиян назвали «обучение» словом 2022 года в области карьеры
Сервисы «Работа.ру» и СберЗдоровье провели исследование и выяснили, какие слова россияне назвали словами 2022 года в области карьеры.
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Кокорин: Роналду вызывает восхищение, он молодец
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.
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«Зенит» — самая посещаемая команда РПЛ в первой части сезона-2022/23
«Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/23.
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Психиатр Скавыш: солярий и бассейн могут помочь в борьбе с сезонной хандрой
Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш рассказал, что посещение солярия, бассейна, а также занятия в фитнес-клубе могут помочь в борьбе с плохим настроением в осенне-зимний период.
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В Самаре двум доходным домам присвоили статус объектов культурного наследия
Два исторических здания в Самаре включили в реестр объектов культурного наследия народов России.
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Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак на Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак на Россию, принимаются необходимые меры.
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Песков рассказал, что Путин всю жизнь водит машину и иногда сам садится за руль
Российский лидер Владимир Путин всю жизнь водит машину и иногда сам садится за руль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В сфере малого и среднего бизнеса Тюменской области заняты 318 тысяч человек
На президиуме правительства Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора обсудили вопросы госпрограммы развития малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы.
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Путин поручил до лета внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.
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«Технолидерами Москвы» стали коллективы из Москвы и Петербурга
В «Цифровом деловом пространстве» состоялся финал второго городского чемпионата «Технолидеры Москвы». Победителями стали коллективы из Москвы, Петербурга, Рязани и других городов.
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Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович вошёл в топ-3 рейтинга в тяжёлой весовой категории.
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Шоу: Англия не собирается полностью сосредоточиваться на Мбаппе
Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился ожиданиями от противостояния с нападающий команды Франции Килианом Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.
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В столице Монголии возобновилась акция протеста
Акция протеста возобновилось в столице Монголии, люди собираются на центральной площади Сухэ-Батора.
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Аналитик Пикин спрогнозировал нулевой эффект для России от ограничения цены на нефть
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.
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Экс-глава ОВС НАТО назвал попытки атак на аэродромы России опасным поворотом в конфликте
Попытки атак на российские аэродромы свидетельствуют о новом и опасном повороте в конфликте, заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
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Аналитики сообщили, что российские и китайские автомобили стали лидерами рынка в ноябре
По данным агентства «Автостат», в ноябре текущего года россияне купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре 2022 года.
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Солист группы «Пицца» Приказчиков рассказал о начале музыкальной карьеры
Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков рассказал, с чего началось его увлечение музыкой.
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Газзаев: с Кореей бразильцы устроили футбольный спектакль, будто лет 20 вместе играют
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.
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Аналитики прогнозируют падение цен на электронику после Нового года
В сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace заявили, что в январе 2023 года следует ждать снижения цен на электронику и технику. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года, когда падение составило 25%.
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МО: мобилизованные россияне в первом бою в районе Марьинки взяли в плен пять бойцов ВСУ
Призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие в первом бою в районе города Марьинка (ДНР) захватили в плен пятерых украинских военных.
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В Вильнюсе начали сносить стелы крупнейшего в Литве мемориала советским воинам
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался 6 декабря.
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Исследование: 60% россиян иногда устраивают ночные перекусы
Согласно результатам исследования, проведённого сервисом Level Kitchen, больше половины опрошенных россиян признались, что практикуют ночные перекусы.
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В непризнанном Косове заявили о намерении подать заявку на вступление в ЕС до конца года
Президент непризнанного Косова Вьоса Османи сообщила, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.
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Юрист: «Ювентус» могут исключить из Серии А из-за финансовых махинаций
Спортивный юрист Маттиа Грассани заявил, что туринскому «Ювентусу» грозит понижение в классе из-за финансовых нарушений.
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Брусникину избрали на пост главы Федерации синхронного плавания России
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина избрана на пост главы Федерации синхронного плавания России.
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Экспорт кондитерской продукции Подмосковья превысил $150 млн в 2022 году
Объём продаж за рубеж кондитерских изделий, произведённых в Московской области, составил $151,2 млн за девять месяцев 2022 года.
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Песков прокомментировал решение властей Латвии аннулировать лицензию на вещание «Дождя»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием лицензии телеканала «Дождь»* на вещание в Латвии.