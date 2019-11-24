L’Express: в Австрии ищут «шоколадного вора» c 20 тоннами шоколада Milka

Полиция Австрии пытается определить местонахождение 20 тонн шоколада Milka, которые незаконно вывез с завода неизвестный, пишет L’Express. С помощью поддельных документов и фальшивого номерного знака злоумышленник выдал себя за подрядчика, поэтому ему дали беспрепятственно погрузить товар и уехать, однако до пункта назначения груз так и не добрался.

Австрийские следователи пытаются выйти на след похитителей 20 тонн шоколада Milka, чья стоимость оценивается примерно в €50 тыс., сообщает L’Express со ссылкой на заявление полиции. Как рассказал изданию официальный представитель полиции Тироля Штефан Эдер, 15 ноября сладкий груз отправили на грузовике с завода в Блуденце на западе страны в Бельгию, однако выяснилось, что у машины были поддельные номерные знаки. До места назначения товар не добрался.

По информации издания, тирольская транспортная компания решила заключить договор доставки с венгерской компанией, которая, в свою очередь, наняла чешского подрядчика, чтобы перевезти шоколад. В венгерскую транспортную компанию пришёл неизвестный и представился чешским шофёром, которому поручили это задание. Он смог приехать на завод в Блуденце и забрать продукцию, показав поддельные документы. С тех пор ни водителя, ни шоколад не могут найти. По словам тирольской полиции, кража шоколада в таких размерах хоть редко, но встречается: похожий случай уже происходил в этом регионе Австрии.

Как отмечает французская газета, знаменитая марка Milka в сиреневой упаковке производится с 1901 года и лидирует на австрийском рынке шоколада. Она принадлежит американской компании Mondelez International, а название марки является слиянием немецких слов для обозначения двух главных ингредиентов: молока (Milch) и какао (Kakao). Уже век часть её продукции производится в Австрии в альпийской провинции Форарльберг, которая граничит со Швейцарией. К концу года в преддверии праздников объёмы продаж традиционно увеличиваются.