СТРАНА: украинский священник помолился за примирение между украинцами и русскими

Священник из украинского Ужгорода Роман Курах во время молитвы призвал, чтобы бог помирил украинцев и русских. Как пишет «СТРАНА», местная журналистка попыталась доказать священнику, что «Украина и Россия не братские народы», на что Курах ответил, что благословит русских, даже если его брат погибнет на войне.

Священник из украинского Ужгорода Роман Курах призвал, чтобы бог помирил украинцев и русских. Как пишет «СТРАНА», такую молитву он произнес в греко-католическом кафедральном соборе Ужгорода.

«Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на земле, и когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа на целую вечность на многие и благие лета», — заявил священник.

Как отмечает издание, журналистка Дарья Сипигина рассказала, что случайно услышала эти слова из громкоговорителя у собора. По её словам, «никто и глазом не моргнул на эти слова, десятки людей молча прослушали богослужение и ушли».

Затем Сипигина и её подруга вступили в перепалку со священником «и стали доказывать ему, что Украина и Россия не братские народы». На это Курах ответил, что благословит россиян, даже если его брат погибнет на войне.

Журналистка пишет, что Романа Кураха называют «одним из самых харизматичных священников и ораторов в Закарпатье».