Welt: президента главного инфекционного института Германии обвинили в разжигании «коронапаники»

Глава немецкого Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил о начале четвёртой волны коронавируса в Германии, но, как выяснилось, в своём прогнозе опирался на устаревший показатель заболеваемости, сообщает Welt. Теперь его обвиняют в разжигании паники и предлагают уделять больше внимания и другой статистике, например числу госпитализаций среди заражённых COVID-19 и индексу репродукции вируса.

Спорный документ о коронавирусе Лотара Вилера продолжает попадать в заголовки. В начале недели во время своей презентации глава Института имени Роберта Коха призвал в борьбе с пандемией и дальше делать ставку на показатель заболеваемости, несмотря на то, что вакцинировано 50% населения. Но, как выяснилось, он приводил устаревшие данные. С тех пор его начали обвинять в разжигании паники. При этом министр здравоохранения Шпан и главы земель хотят внимательнее следить за числом госпитализаций, чтобы не допустить четвёртой волны. Репортаж Фанни Юштен.

Германия радуется тому, что коронавирус, по-видимому, ушёл. Это передышка с пресным привкусом на фоне пандемии, считает глава Института имени Роберта Коха Вилер. В своём документе он предупреждает о росте числа заражений и в качестве доказательства приводит показатель семидневной заболеваемости за последние недели.

ЛОТАР ВИЛЕР, глава Института имени Роберта Коха: Четвёртая волна началась. <…> Заболеваемость должна и дальше оставаться главным индикатором пандемии.

У некоторых вирусологов его слова вызвали ужас.

КЛАУС ШТЁР, вирусолог и эпидемиолог: Сначала я подумал, что это фейк. Возможно, кто-то достал документ, составленный полгода или год назад. Сейчас у нас есть последний шанс перейти к более дифференцированному подходу в борьбе с пандемией.

Наряду с заболеваемостью представители ведущих врачебных организаций хотят, чтобы большую роль играл базовый показатель репродукции вируса. Также предлагают следить за тем, как много пациентов, заражённых COVID-19, оказываются в больницах и отделениях интенсивной терапии. В фокусе внимания могут оказаться и сами заражённые: как много среди них вакцинированных, молодых и где они живут.

АНДРЕАС ГАССЕН, председатель правления Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования: Сейчас наше население более чем на 50% полностью защищено вакциной, то есть защищено от тяжёлого течения болезни и смерти, в том числе и от «дельта» -варианта. <…> При этом инфекция распространился на более молодые группы населения, но, слава богу, эти люди легко переносят коронавирус.

Сейчас, как и прошлым летом, в отделениях интенсивной терапии действительно практически нет пациентов с коронавирусом. Критической ситуация стала зимой. Это развитие, которое, по мнению эксперта в области здравоохранения из партии СДПГ Лаутербаха, проявилось как раз в показателе заболеваемости.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, эксперт в области здравоохранения от партии СДПГ: В тот момент, когда сильно растёт заболеваемость, мы понимаем, что через несколько недель у нас будет больше госпитализаций, больше тяжёлых случаев и к тому же возникнет проблема, что у многих появится постковидный синдром.

Так как и у молодых пациентов есть 20-процентный шанс получить постковидный синдром. На следующем саммите федерального правительства и земель 10 августа политики будут обсуждать, насколько важным останется показатель заболеваемости и как можно было бы его дополнить.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.