Spiegel: большинство немцев поддерживает обязательную вакцинацию

На фоне нового подъёма заболеваемости коронавирусом и снижения темпов прививочной кампании 52% жителей Германии выступило за введение обязательной вакцинации, о чём свидетельствуют результаты опроса Der Spiegel. Меры стимулирования населения к добровольной вакцинации, например скидки на некоторые услуги, большинство немцев, напротив, категорически отвергает.

В течение нескольких месяцев в Германии наблюдалась нехватка вакцины от коронавируса. Ещё в апреле из-за производственных трудностей было не до конца понятно, сможет ли канцлер Ангела Меркель сдержать своё обещание и предоставить возможность сделать прививку каждому жителю Германии «до конца лета», сообщает Der Spiegel.

За несколько недель ситуация изменилась. Вакцины более чем достаточно, но желающих сделать прививку становится всё меньше. Почти 42 млн человек, а значит, более половины населения Германии, в настоящее время привиты двумя компонентами вакцины. Тем не менее в течение последних нескольких недель число граждан, принимающих участие в вакцинации, стало ежедневно снижаться.

По данным опроса, проведённого исследовательским институтом Civey для Der Spiegel, большинство немцев (52%) выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса. 43% высказались против.

Особенно широкое одобрение обязательная вакцинация имеет среди сторонников христианских демократов и социал-демократов. Среди избирателей СДПГ за неё выступает почти две трети опрошенных, ХДС/ХСС — 62%, что значительно больше, чем, например, в случае с «Союзом 90/Зелёными». Сторонники других партий настроены более скептически.

«Кандидат на должность канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет неверно оценил настроения среди своих сторонников?» — задаётся вопросом издание. «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и не одобряю, когда на людей косвенно оказывается давление», — заявил председатель ХДС в последнем выступлении по телевидению. Таким образом он отверг предложение своего коллеги по партии Хельге Брауна. Руководитель ведомства федерального канцлера пообещал вакцинированным гораздо больше свобод в будущем.

При этом большинство немцев (66%) не считают меры стимулирования, например скидки на определённые услуги, подходящим средством для ускорения вакцинации населения. Среди самой молодой возрастной группы — от 18 до 29 лет — их одобряют 37% опрошенных. Самое широкое отторжение таких мер исходит от представителей старшего поколения.

Более трети из тех, кто ещё не сделал прививку, заявило о нежелании делать это в дальнейшем. В Восточной Германии вакцинироваться не намерены 42%. Как отмечает издание, отказ от вакцинации может быть обусловлен противопоказаниями, например перенесёнными ранее заболеваниями.

На фоне теряющей обороты прививочной кампании и четвёртой волны удовлетворённость немцев деятельностью федерального правительства по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, снижается. Согласно результатам опроса, антикризисным управлением недоволен каждый второй опрошенный. Прошлым летом деятельностью правительства было удовлетворено 72% респондентов. Вероятно, снижение этого показателя также связано с резким увеличением числа случаев заболевания в соседних странах, пишет Der Spiegel.

Лишь 56% немцев смотрят в будущее с оптимизмом и предполагают, что страна благополучно перенесёт пандемию. В конце июня этот показатель был почти на 10% выше.

До выборов в бундестаг остаётся ещё два месяца. Если бы выборы состоялись в грядущее воскресенье, блок ХДС/ХСС получил бы 26% голосов. Разрушительные наводнения в некоторых частях Германии, похоже, повлияли на намерения избирателей лишь в ограниченной степени: как и на прошлой неделе, партию «Союз 90/Зелёные» поддерживает 21% немцев, СДПГ — 17%, пишет Der Spiegel.