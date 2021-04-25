Insider: для борьбы с влиянием Китая и России США обратились за помощью к «информационному спецназу»

Американские военные встревожены: Китай и Россия проводят информационные операции с целью продвижения своего мировоззрения в том числе и в странах, находящихся по соседству с США, пишет Insider. Как отмечает портал, на борьбу с этой угрозой Вашингтон бросил в том числе и Командование специальных операций, которое собирается продвигать позитивный образ США и изучать большие данные с тем, чтобы помешать Пекину и Москве осуществить задуманное.

В ходе недавних слушаний в конгрессе США американские военные выступили с тревожным заявлением: Китай и Россия проводят информационные операции с целью формирования конкретных взглядов в различных странах и занимаются продвижением своего мировоззрения прямо по соседству с США, пишет Insider.

С помощью информационных операций и пропаганды Пекин и Москва пытаются получить экономическое и военное преимущество, а также преимущество в плане разведданных над Западом.

При этом Китай, который выступает в качестве более способного и опасного противника, стремится к наращиванию своего влияния в рамках борьбы за мировое господство, в то время как Россия проводит информационные операции ради дестабилизации США.

Адмирал Крейг Фаллер, который занимает пост главы Южного командования США, осознаёт эту угрозу и рассказал о шагах, которые предпринимают вверенные ему силы — включая подразделения специального назначения США — для противодействия этой опасности.

Конечно, каждая страна, у которой есть какие-либо глобальные устремления, в какой-то степени проецирует своё влияние за рубежом. В большинстве случаев эти страны преследуют культурные или экономические цели, пытаясь выстраивать с другими государствами такие отношения, из которых они затем смогут извлечь выгоду. Типичным примером такого подхода является Институт Гёте, который ведёт обучение немецкому языку и продвигает немецкую культуру в десятках стран. Таким образом этот институт подогревает интерес к Германии среди иностранцев, что даёт возможность последней извлекать пользу из трудовой миграции, улучшения деловых отношений и увеличения туристического потока.

Однако, продолжает Insider, в ходе своих операций Россия и Китай преследуют злонамеренные цели. Что же касается Китая, то он обычно скрывает свою активность под покровом своей бизнес-деятельности и планов по развитию инфраструктуры.

Между тем, Пекин и Москва оказывают влияние далеко не только в рамках своих информационных операций. В частности, они в той или иной степени прибегают к экономической, медицинской и даже культурной дипломатии с тем, чтобы завоевать расположение других стран.

При этом пандемия коронавируса вывела эти усилия на новый уровень. Например, китайское правительство поставляет наборы для тестирования в 180 стран, а также создало лаборатории в нескольких других государствах — причём в некоторых из них безвозмездно, под знаменем общего блага.

Однако в реальности Китай, по всей видимости, преследует куда более корыстные и злонамеренные цели: он собирает информацию о ДНК, повышает популярность КПК среди населения и продвигает версию Пекина об истоках коронавируса. Россия также поставляли товары медицинского назначения в несколько стран, включая США.

Вместе с тем, американские военные налаживают или укрепляют партнёрские отношения с региональными державами, используя для противодействия угрозе подразделения специального назначения и работая над гигантскими массивами данных.

По словам Фаллера, в сотрудничестве с Командованием специальных операций США его ведомство трудится над созданием «подходящего» информационно-оперативного потенциала для того, чтобы парировать китайские и российские усилия на этом фронте. Однако потенциал США в этом отношении, как отметил адмирал, всё ещё крайне слаб, «учитывая объём» операций, с которым им приходится бороться. Вместе с тем, по его словам, соответствующие усилия США уже «дают некоторый эффект».

В плане ведения информационных операций, у спецназа США есть лишь одно подразделение, которое может эффективно выполнять или мешать подобным действиям. В частности, воздействием на иностранную аудиторию и продвижением позитивных интерпретаций событий занимаются две группы по психологическим операциям армейского Командования специальных операций.

Цель психологический операций состоит в том, чтобы донести конкретные сведения до иностранной аудитории и оказать влияние на её эмоции, мотивы, ход мыслей и поведение таким образом, чтобы это пошло на пользу интересам США.

Однако американские военные не только противодействуют китайским и российским информационным операциям, используя партнёрские отношения США с другими странами. В рамках необъявленной войны слов и идей всё большее значение в последнее время приобретают как технологии, так и в особенности большие данные.

В частности, подразделения спецназа США пользуются большими данными для оценки эффективности китайских и российских операций в информационном поле.

«Чем больше у вас есть данных, тем лучше вы можете понимать происходящее и осознавать возможности использовать окружение для достижения желаемого конечного результата», — отметил один эксперт по цифровой безопасности из консалтинговой фирмы Signature Management Unit.

Пакеты больших данных, которые можно в открытую приобретать на рынке, дают странам большие возможности в плане сбора разведывательной информации, а также адаптации конкретных кампаний с целью продвижения необходимых нарративов, рассчитанных на целевую аудиторию.

«В теневом мире информационных операций и операций по оказанию влияния ваши личные данные могут быть использованы против вас разнообразными противниками за рубежом», — предупреждает Insider.