Планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии спровоцировали негодование в Испании, пишет The Guardian. Сторонники традиционного хамона при этом злятся на испанское правительство за неспособность защитить подлинность этого продукта.

Для любого сторонника традиционной рецептуры, а таковых существует много, первоклассный иберийский хамон должен производится из мяса чёрных иберийских свиней, которые последние месяцы своей жизни проводят, поедая жёлуди на dehesas — типичных испанских и португальских пастбищах со зрелыми дубами.

Мясо этих свиней вялят в течение как минимум 36 месяцев, говорится в статье. После этого оно становится шелковистым от жира и, как говорят эксперты, имеет аромат, источником которого могут быть только жёлуди.

Испанцы считают иберийский хамон величайшим даром международной гастрономии — «икрой Пиренейского полуострова».

Однако сейчас две американские компании проявили невероятную дерзость, начав импортировать чёрных свиней в США для производства своего собственного хамона.

Речь идёт о компании Acornseekers, которая создана в Техасе двумя испанцами, и Iberian Pastures, ещё одном испано-американском предприятии в штате Джорджия. Обе фирмы были созданы недавно, чтобы захватить американский рынок с помощью своей собственной версии испанской ветчины. Их продукция будет продаваться как jamón ibérico armericano (американский иберийский хамон. — ИноТВ) или как мясо Ibericus.

Что ещё хуже, компания Iberian Pastures откармливает своих свиней не желудями, а распространёнными в Джорджии «орехами пекан, арахисом и подсолнухами».

«Реальная проблема заключается в том, что мы страна идиотов, которые раздают своё наследие, а наши власти ничего не делают для защиты, а затем СМИ позиционируют людей, которые пользуется этим, как великих новаторов», — заявил специалист по производству хамона Константино Мартинес.

По его словам, желудёвая диета — важнейший элемент для производства ценных омега-9 жирных кислот, которые и делают мясо столь вкусным.

Как отмечает The Guardian, сказать, что Мартинес — поборник настоящего иберийского хамона, — это ничего не сказать.

Он возмущён неспособностью правительства Испании защитить традиционный хамон, а также их решением разрешить экспорт местных чёрных свиней в Соединённые Штаты.

«Их настоящая игра заключается в том, чтобы получить доступ на американский рынок на более выгодных условиях и по более выгодным ценам, чем у испанских производителей, — говорит Мартинес. — Затем они двинутся в Латинскую Америку и в конечном итоге в Азию, где испанский хамон очень популярен».