CNN о распространении COVID-19 в США: почти миллион новых случаев всего за 2 недели

В США за сутки от коронавируса скончались 1 тыс. человек, пишет CNN. Произошло это на фоне того, как страна подобралась к порогу в 4 млн случаев заболевания COVID-19.

Как отмечается в статье, Соединённые Штаты на «поразительно» высокой скорости движутся в неправильном направлении.

CNN напоминает, что первый инфицированный коронавирусом был выявлен в США 21 января этого года. А 99 дней спустя среди американцев было выявлено уже 1 млн. случаев заражения.

Отметку 2 млн. инфицированных страна преодолела через 43 дня. А 8 июля, то есть ещё 28 дней спустя, выявленных случаев стало 3 млн. И вот теперь, по прошествии всего двух недели, США подобрались к отметке 4 млн.

По данным на утро 22 июля за всё время пандемии в США выявлено более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, и погибли более 142 тыс. человек, сообщает CNN со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Некоторые штаты сообщают о рекордных количествах новых случаев. Большая часть американских губернаторов уже потребовали от местного населения обязательного ношения масок. А в десятках больниц в отделениях реанимации уже нет мест для взрослых пациентов.

Распространение коронавируса в США сейчас значительно опережает темпы тестирования, говорится в статье. Так, по информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, реальное количество случаев заражения коронавирусом в некоторых частях страны может быть более чем в 10 раз выше официальных данных.