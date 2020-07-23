CNN о распространении COVID-19 в США: почти миллион новых случаев всего за 2 недели

США приблизились к очередному порогу — 4 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом, пишет CNN. При этом, как отмечает издание, почти миллион новых случаев были зарегистрированы в стране всего лишь за последние две недели.
В США за сутки от коронавируса скончались 1 тыс. человек, пишет CNN. Произошло это на фоне того, как страна подобралась к порогу в 4 млн случаев заболевания COVID-19.
Как отмечается в статье, Соединённые Штаты на «поразительно» высокой скорости движутся в неправильном направлении.
CNN напоминает, что первый инфицированный коронавирусом был выявлен в США 21 января этого года. А 99 дней спустя среди американцев было выявлено уже 1 млн. случаев заражения.
Отметку 2 млн. инфицированных страна преодолела через 43 дня. А 8 июля, то есть ещё 28 дней спустя, выявленных случаев стало 3 млн. И вот теперь, по прошествии всего двух недели, США подобрались к отметке 4 млн.
По данным на утро 22 июля за всё время пандемии в США выявлено более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, и погибли более 142 тыс. человек, сообщает CNN со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
Некоторые штаты сообщают о рекордных количествах новых случаев. Большая часть американских губернаторов уже потребовали от местного населения обязательного ношения масок. А в десятках больниц в отделениях реанимации уже нет мест для взрослых пациентов.
Распространение коронавируса в США сейчас значительно опережает темпы тестирования, говорится в статье. Так, по информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, реальное количество случаев заражения коронавирусом в некоторых частях страны может быть более чем в 10 раз выше официальных данных.
Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за три месяца представил новую информацию по COVID-19, заявив, что его администрация «разрабатывает стратегию».
Он также добавил, что пандемия, скорее всего, «усугубится, прежде чем ситуация выправится». Таким образом он повторил более ранние прогнозы американского ЦКЗ.
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