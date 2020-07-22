Focus: США серьёзно пострадали от пандемии из-за двух фатальных ошибок

США пострадали от коронавируса, как ни одна другая страна в мире, и причиной тому — две фатальные ошибки администрации Трампа, пишет немецкий журнал Focus. Одна из них связана с тем, что Белый дом руководствовался слишком оптимистичными прогнозами и не самыми надёжными статистическими данными. Другую эксперты видят в попытке переложить борьбу с пандемией на власти отдельных штатов.

США достигли антирекордных показателей по коронавирусу, пишет немецкий журнал Focus. При более чем 3,6 млн заражённых и 140 тыс. умерших страна оказалась самой сильно пострадавшей от пандемии на планете, и причиной этой катастрофы стали два фатальных решения Белого дома, настаивает издание.

По данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в субботу в США было зарегистрировано более 60 тыс. заражений за сутки. Таким образом, общее число инфицированных в стране превысило 3,69 млн человек. За последние несколько недель число заражений в США снова сильно возросло: в прошедшие дни по стране постоянно фиксировались новые антирекорды. Самый значительный рост заражений до сих пор был зарегистрирован в пятницу и составил 77638 случаев.

Власти Техаса и Аризоны в связи с растущим числом смертей заказали транспортировочные рефрижераторы. США стали самой сильно пострадавшей от коронавируса страной в мире, пишет немецкий журнал. Эксперты считают, что США до сих пор не смогли справиться с первой волной заражений. Уже несколько недель вирус снова активно распространяется. Особенно много случаев заболевания отмечается на юге и на западе страны.

В начале недели Техас поставил печальный рекорд в 129 смертей за сутки. До этого момента коронавирус унёс жизни более 3,7 тыс. человек в штате. Из-за угрозы нехватки места в моргах и крематориях власти некоторых городов уже заказывают холодильные вагоны, чтобы быть готовыми к худшему. «Мы нигде не можем их разместить. Это звучит ужасно, но это правда», — рассказал мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг о жертвах коронавируса. Теперь в городе на крайний случай подготовили транспортировочные холодильники.

Как всё могло зайти так далеко? Как отмечается в статье, источники в Белом доме считают, что виной всему стали две большие ошибки администрации Трампа.

Первой из них были чересчур оптимистичные статистические прогнозы американского правительства. Ответственные за ситуацию официальные лица полагались в своих оценках, в первую очередь, на не раз подвергшиеся критике прогнозы Университета Вашингтона в Сиэтле. По версии местных учёных, в середине апреля пандемия пошла на спад и число заражений должно было, как в Италии, стремительно сократиться в ближайшие недели.

В больницах по всей стране всё складывалось намного драматичнее, и главный эпидемиолог США доктор Фаучи оценивал ситуацию более скептически, подчёркивает Focus. Однако в итоге принимающие решения лица проигнорировали настороженность ведущих медиков страны по отношению к предложенной оптимистичной статистике, составители которой исходили из того, что американцы продолжат придерживаться ограничений на выход из дома и контакты.

К этому моменту консервативные и порой даже праворадикальные американские СМИ возвели ношение масок и ограничение контактов в ранг культурной борьбы, пишет немецкий журнал. Сам Трамп подливал масла в огонь, когда поначалу отказывался появляться на публике в маске и призывал правых протестующих в демократических штатах «освободить» эти штаты.

Вторую ошибку издание характеризует как стратегическую и политическую: команда Трампа, опираясь на оптимистические прогнозы, решила переложить борьбу с коронавирусом на власти штатов. С одной стороны, это соответствует политическим убеждениям Республиканской партии, которая хотела бы сконцентрировать как можно больше власти в штатах и вывести её из Вашингтона — по крайней мере, пока штаты делают то, чего хотят республиканцы. «Только в Вашингтоне думают, будто у них есть ответ для всей Америки», — заявил глава администрации Трампа Мик Малвейни в интервью The New York Times.

С другой стороны, это было попыткой снять ответственность за борьбу с пандемией с Белого дома и переложить её на губернаторов штатов. С этой целью администрация Трампа разработала примерные директивы, при выполнении которых считалось безопасным снять введённые Вашингтоном карантинные ограничения.

Однако условия для ослабления ограничений не носили обязательного характера. Некоторые республиканские штаты, такие, как Техас или Аризона, сняли карантин ещё до того, как выполнили необходимые предпосылки, причём президент поддержал их стремление как можно быстрее восстановить экономику, чтобы ничто не угрожало его шансам на переизбрание на выборах этой осенью. В результате распространение вируса, которое, вопреки прогнозам команды Трампа, даже не успело по-настоящему пойти на спад, продолжилось с новой силой.

В борьбе с новой, ещё более масштабной волной эпидемии штаты теперь в большей или меньшей степени предоставлены сами себе, заключает Focus. В то время как число заражений на юге и юго-западе США растёт взрывными темпами, Трамп на одном из своих предвыборных выступлений в Оклахоме говорил о намерении притормозить систематическое тестирование населения, потому что в противном случае показатели заражаемости слишком высоки. В Белом доме на следующий день заявили, что президент просто пошутил. Однако ещё днём позже Трамп сказал журналистам, что его слова не были шуткой, сообщает немецкий журнал.