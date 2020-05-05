Вице-президент Еврокомиссии: единый рынок ЕС спас Великобританию от нехватки продуктов

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в случае выхода Великобритании из единого рынка и таможенного союза ЕС страна столкнулась бы с проблемами с поставками продовольствия в условиях пандемии, сообщает The Independent. Как отмечает издание, в настоящий момент страна поддерживает достаточные запасы товаров.

Британские магазины столкнулись бы с нехваткой продовольствия во время пандемии, если бы не единый рынок ЕС, передаёт The Independent со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Евросоюза.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Великобритании «повезло» не выйти из общеевропейского рынка в разгар распространения коронавируса. По его словам, лишь тесные экономические связи единого рынка позволили супермаркетам не опустеть «в столь сложные времена», и ситуация в стране оказалась бы много хуже, если бы не переходный период.

«Мне кажется, Соединённому Королевству очень повезло, что оно проходит через пандемию с уверенностью в том, что оно является частью единого рынка. Не хочу думать, что бы случилось, если бы в Великобритании разразился кризис, когда страна была бы вне единого рынка, что подразумевал жёсткий брексит», — приводит издание слова Схинаса.

Тем не менее, продовольствие продолжает поступать в страну, что «происходит именно потому, что это гарантирует единый рынок».

По мнению политика, выход Великобритании из единого рынка и таможенного союза поставит британские предприятия в условия схожие с ситуацией выхода из Европейского союза без сделки.

Несмотря на то что в начале кризиса в супермаркетах не хватало основных товаров, в том числе яиц, муки и туалетной бумаги, с тех пор проблемы с нехваткой товаров удалось решить, и запасы пришли в норму, пишет The Independent.