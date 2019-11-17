Times: Австралия приняла меры против «китайского проникновения» в университеты

Австралийское правительство решило оградить местные университеты от иностранного, прежде всего китайского, влияния. Власти страны потребовали, чтобы учебные заведения обнародовали информацию о зарубежном финансировании и проверили, могут ли их разработки использовать в своих целях военные организации других государств, сообщает The Times.
Австралия решила противодействовать «китайскому проникновению» в её университеты. С этой целью власти страны приняли меры, чтобы раскрыть информацию обо всех пожертвованиях и проектах, финансирующихся из-за рубежа, пишет The Times.
Ранее появлялись сообщения, что Пекин использует австралийские образовательные учреждения для достижения своих стратегических целей. Среди прочего его обвиняли в том, что он «похищает интеллектуальную собственность» или с помощью университетских экспертов разрабатывает технологии в сфере обороны и безопасности, напоминает издание.
По меньшей мере один университет работал с Китаем над созданием технологии распознавания лиц. Пекин «применяет её против этнических уйгуров», что идёт вразрез с обязательствами Австралии о защите прав человека, утверждает The Times.
Местные вузы, в том числе Австралийский национальный университет, неоднократно подвергались «высокотехнологичным хакерским атакам», в организации которых подозревают Поднебесную. Кроме того, одного австрало-китайского профессора обвинили в том, что он выступил соавтором научной статьи, имеющей ценность для программы ядерного оружия в КНР, отмечает издание.
Для борьбы с этим австралийское правительство создало новый кодекс. Согласно ему, университеты островного государства будут делиться любой важной информацией, касающейся «иностранного влияния», с органами безопасности.
«Угроза иностранного вмешательства достигает беспрецедентного уровня», — заявил министр образования Австралии Дэн Тэхан. Он надеется, что инициатива властей поможет «университетам осознать риски и понять, какие шаги необходимо предпринять для самозащиты».
Все вузы Австралии должны будут проверить, могут ли иностранные военные организации извлечь выгоду из их интеллектуальной собственности или исследования. Эти меры были рекомендованы сформированной в августе профильной группой, в состав которой вошли представители спецслужб и главы университетов, поясняет издание.
По неподтверждённым данным, австралийские спецслужбы параллельно расследуют возможную причастность Пекина к предвыборным майским кибератакам на парламент и три крупнейшие партии стран. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отверг эти обвинения, назвав их безосновательными.
Примечательно, что около трети из 400 тыс. иностранных студентов в австралийских университетах — китайцы. Они приносят сектору образования примерно £18,5 млрд в год, обращает внимание The Times.