Times: Австралия приняла меры против «китайского проникновения» в университеты

Австралийское правительство решило оградить местные университеты от иностранного, прежде всего китайского, влияния. Власти страны потребовали, чтобы учебные заведения обнародовали информацию о зарубежном финансировании и проверили, могут ли их разработки использовать в своих целях военные организации других государств, сообщает The Times.

Австралия решила противодействовать «китайскому проникновению» в её университеты. С этой целью власти страны приняли меры, чтобы раскрыть информацию обо всех пожертвованиях и проектах, финансирующихся из-за рубежа, пишет The Times.

Ранее появлялись сообщения, что Пекин использует австралийские образовательные учреждения для достижения своих стратегических целей. Среди прочего его обвиняли в том, что он «похищает интеллектуальную собственность» или с помощью университетских экспертов разрабатывает технологии в сфере обороны и безопасности, напоминает издание.

По меньшей мере один университет работал с Китаем над созданием технологии распознавания лиц. Пекин «применяет её против этнических уйгуров», что идёт вразрез с обязательствами Австралии о защите прав человека, утверждает The Times.

Местные вузы, в том числе Австралийский национальный университет, неоднократно подвергались «высокотехнологичным хакерским атакам», в организации которых подозревают Поднебесную. Кроме того, одного австрало-китайского профессора обвинили в том, что он выступил соавтором научной статьи, имеющей ценность для программы ядерного оружия в КНР, отмечает издание.

Для борьбы с этим австралийское правительство создало новый кодекс. Согласно ему, университеты островного государства будут делиться любой важной информацией, касающейся «иностранного влияния», с органами безопасности.

«Угроза иностранного вмешательства достигает беспрецедентного уровня», — заявил министр образования Австралии Дэн Тэхан. Он надеется, что инициатива властей поможет «университетам осознать риски и понять, какие шаги необходимо предпринять для самозащиты».

Все вузы Австралии должны будут проверить, могут ли иностранные военные организации извлечь выгоду из их интеллектуальной собственности или исследования. Эти меры были рекомендованы сформированной в августе профильной группой, в состав которой вошли представители спецслужб и главы университетов, поясняет издание.

По неподтверждённым данным, австралийские спецслужбы параллельно расследуют возможную причастность Пекина к предвыборным майским кибератакам на парламент и три крупнейшие партии стран. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отверг эти обвинения, назвав их безосновательными.