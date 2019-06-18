Newsweek: пьяный водитель «вторгся» в польский город на советском танке

Перебравший спиртного поляк «прокатился с ветерком» по центральной улице городка Паенчно на советском танке Т-55, пишет Newsweek. По словам издания, виновнику происшествия грозит до восьми лет тюрьмы за «создание опасной ситуации».

Жители польского Паенчно стали свидетелями внезапного «танкового вторжения». Повод для паники создал пьяный водитель, решивший проехать по центру городка на советском Т-55, пишет Newsweek.

Танк, который не менее 60 лет стоит на вооружении польской армии, должен был перевозиться на транспортёре. Но когда тот в какой-то момент сломался, перебравший горячительных напитков водитель решил «прокатиться на боевой машине с ветерком», поясняет издание.

К моменту приезда полиции незадачливый «танкист» уже припарковал «незастрахованную 40-тонную машину» на центральной улице и находился неподалёку. Там же стражи правопорядка обнаружили ещё одного мужчину, который, судя по всему, был пассажиром.

Пока неясно, нанесла ли выходка пьяного водителя серьёзный ущерб. Мужчине, который был арестован и допрошен полицией, грозит до восьми лет тюрьмы, если ему предъявят обвинения в «создании опасной ситуации», или два года заключения за вождение в нетрезвом виде.

Издание напоминает, что Т-54 и Т-55 появились вскоре после окончания Второй мировой, став основной боевой машиной социалистического блока и других стран. Эти самые массовые танки в военной истории участвовали и продолжают участвовать во множестве конфликтов, начиная с 50-х годов. Считается, что Т-55 проще управлять, чем его западными аналогами, и он не требует высокого уровня подготовки или образования.