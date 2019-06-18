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Newsweek: пьяный водитель «вторгся» в польский город на советском танке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Перебравший спиртного поляк «прокатился с ветерком» по центральной улице городка Паенчно на советском танке Т-55, пишет Newsweek. По словам издания, виновнику происшествия грозит до восьми лет тюрьмы за «создание опасной ситуации».
Newsweek: пьяный водитель «вторгся» в польский город на советском танке
Twitter / notesfrompoland

Жители польского Паенчно стали свидетелями внезапного «танкового вторжения». Повод для паники создал пьяный водитель, решивший проехать по центру городка на советском Т-55, пишет Newsweek.      

Танк, который не менее 60 лет стоит на вооружении польской армии, должен был перевозиться на транспортёре. Но когда тот в какой-то момент сломался, перебравший горячительных напитков водитель решил «прокатиться на боевой машине с ветерком», поясняет издание.
 
К моменту приезда полиции незадачливый «танкист» уже припарковал «незастрахованную 40-тонную машину» на центральной улице и находился неподалёку. Там же стражи правопорядка обнаружили ещё одного мужчину, который, судя по всему, был пассажиром.
 
Пока неясно, нанесла ли выходка пьяного водителя серьёзный ущерб. Мужчине, который был арестован и допрошен полицией, грозит до восьми лет тюрьмы, если ему предъявят обвинения в «создании опасной ситуации», или два года заключения за вождение в нетрезвом виде.   
 
Издание напоминает, что Т-54 и Т-55 появились вскоре после окончания Второй мировой, став основной боевой машиной социалистического блока и других стран. Эти самые массовые танки в военной истории участвовали и продолжают участвовать во множестве конфликтов, начиная с 50-х годов. Считается, что Т-55 проще управлять, чем его западными аналогами, и он не требует высокого уровня подготовки или образования. 
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источник
Newsweek США Северная Америка
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