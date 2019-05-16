112 Украина Оригинал

112: Климкин отменил визит в Хельсинки из-за России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свой визит в Хельсинки. Как передаёт «112 Украина», это произошло из-за возможного возвращения России в Совет Европы.
112: Климкин отменил визит в Хельсинки из-за России
Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе. Как пишет «112 Украина», об этом заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена ​​на уровне министра», — заявил Кулеба.
 
Как отмечает канал, Климкин отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы, который поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. На заседании в финской столице 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.
 
Как напоминает «112 Украина», российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий в апреле 2014 года. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения, например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией. 
 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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112 Украина Украина Европа
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