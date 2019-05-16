112: Климкин отменил визит в Хельсинки из-за России

Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свой визит в Хельсинки. Как передаёт «112 Украина», это произошло из-за возможного возвращения России в Совет Европы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил своё участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе. Как пишет «112 Украина», об этом заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», — заявил Кулеба.
Как отмечает канал, Климкин отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы, который поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. На заседании в финской столице 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.
Как напоминает «112 Украина», российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий в апреле 2014 года. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения, например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.