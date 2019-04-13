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ГОРДОН: Климкин поблагодарил Польшу за отказ впустить парусник «Седов» в свои территориальные воды

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Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польские власти за то, что они не разрешили российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды Польши, пишет «ГОРДОН». Ранее на схожий шаг пошла Эстония. И Таллин, и Варшава обосновали своё решение тем, что на борту корабля находятся крымские курсанты с российскими, а не украинскими паспортами.
ГОРДОН: Климкин поблагодарил Польшу за отказ впустить парусник «Седов» в свои территориальные воды
Reuters
Польша и Эстония встали на защиту международного права — именно так прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин решение этих стран запретить заход в свои территориальные воды российскому парусному судну «Седов» с крымскими курсантами на борту, пишет «ГОРДОН».
 
«Благодарим за решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отказе российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды Республики Польша. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права. Крым — это Украина*, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия», — написал Климкин в Twitter.
 
Эстония не пустила российское судно 10 апреля, Польша пошла на этот же шаг 12-го апреля.
 
Причиной запрета стало наличие на борту нескольких курсантов расположенного, как пишет издание, в «оккупированном Крыму» Керченского государственного морского технологического университета. Представитель МИД Польши Эва Сувара объяснила отказ Варшавы тем, что у курсантов из Крыма не украинские, а российские паспорта, сообщает «ГОРДОН». 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 
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ГОРДОН Украина Европа
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