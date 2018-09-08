Stuttgarter Zeitung узнала о планах США урезать расходы на НАТО

Американский лидер Дональд Трамп намерен урезать взносы США в НАТО, сообщает Stuttgarter Zeitung. Как стало известно немецкой газете, представители Вашингтона в комитетах Североатлантического альянса якобы объявили о намерении Белого дома сократить прямые выплаты в оборонительный блок.
Глава Белого дома Дональд Трамп собрался урезать взносы США в НАТО, сообщает Stuttgarter Zeitung.
Как стало известно немецкой газете, представители Соединённых Штатов в комитетах Североатлантического альянса якобы объявили о намерении «уменьшить прямые взносы США в оборонительный блок».
«В ходе дебатов о распределении финансовых тягот представители Соединённых Штатов чётко дали понять, что необходимо также обсудить прямые взносы США в НАТО», — рассказал журналисту Stuttgarter Zeitung источник в Североатлантическом альянсе.
В кругах НАТО полагают, что уже этой осенью Вашингтон приступит к реализации своих замыслов, отмечает автор статьи Маркус Грабиц.
«Если американцы реализуют свои планы и, как было объявлено, уменьшат выплаты, то самые большие взносы в НАТО придётся платить Германии», — заверил журналиста немецкой газеты источник в Североатлантическом альянсе.
Скоро должны пройти переговоры, на которых члены НАТО обсудят новый бюджет оборонительного блока. Как ожидается, решение будет принято в декабре, уточняет автор статьи.
«А пока в кругах Североатлантического альянса гадают, изменят ли Соединённые Штаты план распределения затрат с одобрения союзников или просто поставят их перед свершившимся фактом», — подчёркивает журналист Stuttgarter Zeitung.
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