SRF: из-за засухи Швейцария переходит на режим жёсткой экономии питьевой воды

Продолжительная летняя засуха спровоцировала в Швейцарии острую нехватку питьевой воды, сообщает SRF. Во многих коммунах запасы живительной влаги истощаются, а природные источники высыхают. В связи с этим местные власти объявили режим жёсткой экономии, запретив набирать бассейны, мыть машины и поливать цветы, рассказывает швейцарский телеканал.

Постепенно ситуация c засухой в высокогорной местности становится опасной. К примеру, здесь в Шенисе в кантоне Санкт-Галлен для некоторых высокогорных животноводческих ферм ситуация настолько критическая, что им приходиться поставлять воду на военных вертолётах. На кадрах мы видим, как водой снабжают альпийское пастбище Обербетрунс.

Даже в горах иссякает всё большее число источников воды. Тем временем на равнинах местные власти всё чаше запрещают мыть машины, поливать газон и набирать бассейны. Три коммуны в кантоне Тургау даже призвали больше не поливать цветы. Но экономить воду должны не только частные домохозяйства.

И фермеры, например, в Гюттинге все ещё испытывают острую нехватку водопроводной воды для полива полей, пашен и фруктовых садов. Ситуация и так очень затруднительная. С середины июля действует запрет на забор воды из маленьких водотоков.

Но он не касается Боденского озера. Но из Боденского озера также осуществляется забор питьевой воды для близлежащих коммун Альтнау, Лангриккенбах и Гюттинген. А из-за продолжительной засухи их запасы питьевой воды, которые пополняются из Боденского озера, истощаются. Поэтому теперь звучит призыв к жёсткой экономии питьевой воды, как в сельском хозяйстве, так и в частных домохозяйствах.

Дата выхода в эфир 03 августа 2018 года