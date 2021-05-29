Отсутствие опыта, звёздные воспитанники и дуэль Гвардиолы и Тухеля: чем интересен финал ЛЧ «Манчестер Сити» — «Челси»

В субботу, 29 мая, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Лишь в третий раз в истории турнира в решающем матче главного еврокубка сойдутся две английские команды. При этом «горожане» имеют возможность впервые выиграть этот трофей и завоевать в общей сложности третий по итогам нынешнего сезона. В свою очередь, главный тренер лондонцев Томас Тухель попытается со второй попытки одержать победу в соревновании и в третий раз за год обыграть Хосепа Гвардиолу. В 2020-м его ПСЖ в главной встрече ЛЧ уступил «Баварии».

Поход «Манчестер Сити» за третьим трофеем

За треть года, проведённую у руля «Челси», Томас Тухель проиграл всего пять матчей. Однако самые свежие из неудач, уместившись в майский календарь, едва не стоили коллективу из Западного Лондона целого сезона стараний. Сначала синие минимально уступили «Лестеру» в финале Кубка Англии и второй год подряд остались без трофея, замерев в шаге от восхождения на верхнюю ступень пьедестала. А затем случился неожиданный конфуз в Бирмингеме (1:2), который едва не лишил гранда места в Лиге чемпионов-2021/22. Лишь удачное стечение обстоятельств в параллельных встречах позволило «Челси» забыть о пощёчине от «Астон Виллы» и готовиться к главному матчу года без разочарования от проделанной работы. Ведь в международной футбольной элите лондонцы остались, попав сразу в групповой этап. Теперь на повестке дня завоевание кубка, который Тухель упустил минувшим летом.

«Манчестер Сити», напротив, каждый день весны проживал в удовольствие. Ведь вслед за четвёртой подряд победой в Кубке лиги команда Пепа Гвардиолы вернула звание сильнейшей в стране. За три тура до финиша чемпионата горожане стали математически недосягаемыми для соперников и в итоге финишировали с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента. Окажись манкунианцы чуть более удачливыми в Кубке Англии, они имели бы возможность собрать в коллекцию все возможные трофеи сезона. Однако поражение как раз от «Челси» в полуфинале турнира добавляет пикантности очередной встрече команд. Кроме этой неудачи «Сити» также уступил сопернику ещё и несколько недель назад на «Этихаде». А значит, впервые с 2009 года лондонцы могут три раза подряд одолеть конкурента.

Пересечения соперников в финалах

В больших финалах пути оппонентов пересекались дважды. В сезоне-2018/19 Кубок лиги по пенальти выиграли футболисты «Сити» (4:3) после матча без голов на «Уэмбли». Тогда как в дебютном розыгрыше Кубка полноправных членов (турнир, существовавший в Англии с 1986 по 1992 годы) сильнее были уже синие — 5:4, во многом благодаря хет-трику Дэвида Спиди.

К слову, лондонцы вообще крайне редко уступают в решающих матчах. На международной арене из шести подобных сражений они оступились лишь дождливым летним вечером 2008-го в Москве, когда поехавшая нога Джона Терри при исполнении послематчевого одиннадцатиметрового сделала обладателями ЛЧ игроков «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» же, хотя и наводит страху на соотечественников доминирующими выступлениями во внутренних турнирах, в еврокубках не блистал никогда. И потому матч на португальском «Драгау» обновит их лучшее достижение — прежним был полуфинал ЛЧ. В случае же субботнего успеха «Сити» станет 23-м клубом, который получит статус сильнейшего на континенте.

Невероятное преображение «Челси»

Сформулировать посыл, кто истинный фаворит в паре, сложно. За «Манчестер» говорит невероятная стабильность выступлений в нынешней ЛЧ: из дюжины матчей они довели до успеха 11. Причём в половине из них футболисты Гвардиолы отличались ещё до того, как наступала 20-я минута.

Хотя и статус отстающих их не пугал: из семи встреч, в которых «Сити» пропускал первым, только одна осталась за соперниками. Правда, манкунианцам стоит помнить: с 2015 года главный континентальный трофей Европы достаётся тому клубу, который открывает счёт.

Как сделать это в матче с «Челси» Тухеля? Хороший вопрос. Ведь немец, возглавивший коллектив в конце января, прежде всего взялся за оборону. Перешёл на схему с тремя защитниками, реабилитировал и довёл до топ-кондиций Антонио Рюдигера, научил помогать партнёрам на позиции крайнего центрального и Риса Джеймса, и Сесара Аспиликуэту, что возымело чудодейственный эффект. В ЛЧ «Челси» больше гола за игру не пропускал, а в Англии имел второй — после «Сити» — показатель надёжности защиты.

Тем не менее это не гарантирует лондонцам успеха: у коллектива Гвардиолы лучшая атака АПЛ (83 мяча). Плюс субботний матч с высокой долей вероятности пропустит основной голкипер синих Эдуар Менди. Он вернулся к тренировкам лишь в среду, едва оправившись от травмы, и не факт, что успеет набрать оптимальные кондиции. Для лондонцев это удар, поскольку в ЛЧ сенегалец провёл на ноль восемь матчей, что является рекордом для английских клубов.

Увлекательная дуэль на тренерском мостике

Отдельный аспект финала — тренерское противостояние. Ведь Тухель и Гвардиола ещё со времен пересечений в чемпионате Германии вели бескомпромиссную борьбу. Пеп руководил «Баварией», тогда как Томас пробовал оппонировать «рекордмайстеру» с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». В середине прошлого десятилетия их «сражения» чаще оставались за испанцем — три победы и две ничьи. Хотя 0:0 в Кубке страны-2016 также резонно приравнять к триумфу, ведь в серии пенальти мюнхенцы всё равно оказались сильнее. Зато в Англии Тухель сполна взял реванш, выбив «два из двух» против Гвардиолы.

К финалу ЛЧ специалисты подходят как седьмой и восьмой наставники, которые пробились в главный матч розыгрыша с разными командами. И если Гвардиола чуть подзабыл, каково играть в финале, то Тухель наверняка ещё разочарован: год назад его ПСЖ минимально уступил «Баварии». Спустя пару месяцев Томаса отправили в отставку.

Thomas Tuchel's Record in the Big Games So far:



Chelsea 1-0 Tottenham

Chelsea 3-0 Atletico Madrid

Chelsea 0-0 Man United

Chelsea 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Porto

Chelsea 1-0 Man City

Chelsea 3-1 Real Madrid

Chelsea 2-1 Man City



Goals Scored: 13 & Goals Conceded: 3 pic.twitter.com/gd0386uO6W — Nouman (@nomifooty) May 8, 2021

Впрочем, «Челси» данный факт нисколько не смутил. Напротив, в этом увидели хороший знак, ведь в марте 2012-го аналогичным образом лондонцы поверили в Роберто ди Маттео. Пригласив специалиста в разгар сезона на позицию уволенного Андре Виллаша-Боаша, боссы поставили ему задачу выступить по весне как можно лучше. На что итальянец ответил победой в Кубке Англии, а затем триумфом в ЛЧ. Теперь Тухель готов повторить историю, заодно став первым тренером за время существования ЛЧ, который вышел в финал с двумя разными командами в двух сезонах подряд.

Неожиданная проблема

Несмотря на обилие звёзд в составах, команды не могут похвастать богатым багажом выступлений своих игроков в решающих матчах топ-уровня. Так, у «Челси» в финале ЛЧ играл лишь Тьяго Силва, капитанивший год назад в ПСЖ. Ещё Матео Ковачич дважды поддерживал мадридский «Реал» со скамейки, когда испанцы брали трофей в 2017-м и 2018-м, но в бой хорвата Зинедин Зидан тогда так и не бросил. Как результат, высока вероятность, что давление ожиданий угнетёт молодых футболистов, которым определённо не достаёт опыта.

Более того, уже по ходу сезона то и дело некоторые из них сникали под прессингом, не реализуя и половину своих возможностей. Например, Тимо Вернер: самый результативный игрок в составе «Челси» мало того, что с отрывом лидирует в команде по упущенным голевым моментам, так ещё имеет на счету 15 незасчитанных голов. Тогда как за сезон немец отличился легитимно лишь 12 раз.

У «Сити» же рассказать партнёрам, что такое финал ЛЧ, может исключительно Илкай Гюндоган. Ветеран, чьи точные удары приносили англичанам победу в шести из семи игр международного сезона-20/21, вместе с «Боруссией» штурмовал вершину в 2013-м. Однако тогда дортмундцы уступили «Баварии». Сейчас, впрочем, полузащитник нацелен на успех, хотя наверняка знает, что клубы-новички крайне редко с первого захода выигрывают финал. Из 10 последних случаев подобного толка дебютант брал верх лишь раз. А уж если этим дебютантом оказывалась команда из Англии, то статистика её вовсе не щадила. С 1982 года, когда с места в карьер трофей взяла «Астон Вилла», представители дивизиона 1 или АПЛ подобных успехов не знали.

Здесь бы «горожанам» поверить в магию Пепа, который из 15 карьерных финалов проиграл лишь один — Жозе Моуринью и его «Реал» в 2011-м стали на пути «Барселоны» каталонца. Но вот беда: именно против «Челси» Гвардиола играет хуже всего в карьере. Семь поражений нанесла специалисту только команда из Западного Лондона, и это уже своего рода комплекс.

Важные воспитанники

Третий в истории исключительно английский финал ЛЧ будет окрашен в светло- и темно-голубые цвета. И тон матчу также будут задавать доморощенные игроки. Фил Фоден за минувший сезон продемонстрировал в «Манчестере» колоссальный прогресс. Изменив систему бега, взяв на вооружение специальную диету, усовершенствовав качество удара (минимум времени на подготовку, сила, высокая техничность), он превратился в универсальное оружие Пепа. Благодаря этому воспитанник академии горожан не только с блеском заменил Кевина де Брёйне, пока тот лечился, но и положил конец ностальгическим вздохам по игре Давида Сильвы за «Сити». Своей многозадачностью — в одном из поединков Фил использовался тренером поочерёдно на шести позициях — хавбек делает атакующую систему «Сити» максимально разнообразной. И потому Гвардиола видит в нём ключевого исполнителя для команды на ближайшие 15 лет.

С другой стороны столь же ярко расцвел Мэйсон Маунт. Ещё в «Дерби» у Фрэнка Лэмпарда он начал выступать как настоящая звезда, хотя только-только перешёл на реальный взрослый уровень. Следом тандем плодотворно сотрудничал в «Челси», где полузащитник ходил у тренера в любимчиках. С приходом Тухеля англичанин место в составе потерял. Но затем своей невероятной работоспособностью снискал уважение и немецкого специалиста.

🤩 Mason Mount for Chelsea this season:



🥇 Key Passes (101)

🥇 Big chances created (14)

🥇 Tackles (104)

🥇 Accurate Crosses (75)

🥇 WS Rating (7.24)

🥈 Times Fouled (54)

🥈 Assists (7)

🥉 Goals (9)

🥉 Interceptions (41)

🥉 Dribbles (65)



👑 Chelsea's player of the year pic.twitter.com/oEVLZ8UdDx — WhoScored.com (@WhoScored) May 18, 2021

Маунт стабилен, исполнителен и надёжен. Он тонко чувствует свободное пространство, из-за чего образцово вклинивается между линиями обороны соперника и взрывает их компактность. Мэйсон сканирует поле как робот и выдаёт острейшие передачи. Правда, после них партнёры не всегда забивают, что портит статистику юноши. Достаточно взглянуть на рейтинг ожидаемых голевых пасов хавбека: при значении 9,57 реальных ассистов у Маунта всего пять. И это весьма несправедливо. Понимая данный факт, болельщики «Челси» оценили старания игрока по заслугам и назвали его лучшим футболистом клуба в сезоне.

Незаметные герои

Помимо всех очевидных противостояний матча следует выделить ещё одну дуэль — стилистически определяющих игроков для команд. В «Сити» это Рубен Диаш, защитник, который провёл на поле в этом сезоне 5366 минут. Это максимум среди всех участников топ-5 европейских чемпионатов, если брать во внимание выступления и за клуб, и за сборную.

Присоединившись к горожанам летом, португалец постепенно закрепился в основе и сформировал связку с Джоном Стоунсом, которая смогла остановить даже самых мастеровитых форвардов континента. Достаточно сказать, что за весь розыгрыш ЛЧ манкунианцы пропустили всего четыре мяча. При этом спортсмен классно поддерживает атаку: в ЛЧ он отдал 773 передачи, что уступает лишь показателям Тони Крооса.

Эффект от прихода Диаша получился настолько позитивным и очевидным, что Ассоциация футбольных журналистов Англии признала португальца лучшим игроком сезона в АПЛ. Защитники не удостаивались такой чести с 1989 года, тогда как из португальцев подобную награду прежде получал лишь Криштиану Роналду.

У «Челси» столь же системообразующим исполнителем является Н'голо Канте. Он входит в пятёрку футболистов АПЛ, которые чаще всего возвращают мяч своей команде при помощи отборов и перехватов. Показатель аномальный, поскольку лондонцы обычно сохраняют владение в матче на уровне 62%, что затрудняет набор оборонительных ТТД.

К тому же француз из-за проблем со здоровьем часть сезона пропустил, но всё равно сделал шаг вперед: прокачал первый пас и стал ещё более совершенным в отборе. Сегодня Канте способен сыграть на любой позиции в центре поля, выдерживая 90 минут и больше в сверхинтенсивном темпе. К тому же он очень здорово запускает, а затем поддерживает прессинг, превращаясь в настоящее «сердце» лондонского клуба. В субботу оно готово работать на максимальном пульсе, чтобы «Челси» отпраздновал успех. И оттого, выдержит ли оно, во многом зависит результат поединка.