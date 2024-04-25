«Набрана сильная динамика»: Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России

В экономике России наблюдается хорошая динамика, несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, заявил Владимир Путин. Президент напомнил, что по итогам 2023 года ВВП вырос на 3,6%, а безработица остаётся на рекордно низкой отметке — ниже 3%. Вместе с тем Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров, добавил глава государства. Грядущие вызовы на рынке труда можно будет решить за счёт увеличения производительности труда и роста вложений в человеческий капитал, полагают эксперты.

В отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции вопреки беспрецедентным вызовам, с которыми Россия столкнулась в последние годы. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы: в январе текущего года — 4,6% в годовом выражении, в феврале — 7,7% в годовом выражении, за первые два месяца — в среднем 6% рост», — отметил глава государства.

Уверенное укрепление экономики обеспечено внутренними ресурсами страны, добавил президент. Например, объём промышленного производства за январь и февраль 2024-го увеличился на 6,6%. Помимо этого, на высоком уровне находится потребительский спрос, который стимулируется в том числе ростом реальных заработных плат и доходов граждан.

«По оценке, за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее. Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%... Не буду сейчас подробно останавливаться на индикаторах экономического развития, но ещё раз подчеркну: в целом набрана хорошая, сильная динамика», — констатировал Путин.

Также по теме Опередив Японию: как Россия может войти в четвёрку крупнейших экономик мира к 2030 году В январе 2024 года экономика России выросла сразу на 4,6%, а недельная инфляция начиная с марта ушла в ноль, заявил президент Владимир...

Позитивные тенденции в экономике связаны с тем, что бизнесу удалось оперативно адаптироваться к внешним вызовам и переориентировать поставки товаров и услуг с западных на восточные рынки, считают опрошенные RT эксперты. Кроме того, активному росту ВВП и разгону потребительского спроса способствовали антикризисные меры властей и финансовая помощь наиболее незащищённым категориям граждан.

«Также ВПК делает большие оборонные заказы производствам, что дополнительно стимулирует увеличение ВВП. Однако, несмотря на то что ряд отраслей справился с санкционными ограничениями, бизнес по-прежнему нуждается в поддержке. Например, государству следует выстраивать бизнес-связи с дружественными странами для восполнения дефицита в полупроводниках, технологиях и квалифицированных кадрах», — рассказала RT директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Трансформация труда

Наряду с этим российские власти вместе с предпринимателями сумели добиться значительного повышения уровня занятости. Сегодня показатель безработицы находится на исторически минимальной отметке — ниже 3%. Более того, в России удалось сократить это значение среди молодёжи, а также в субъектах и поселениях, где граждане традиционно испытывали трудности с поиском работы, отметил президент.

«Она (безработица. — RT) там остаётся выше, чем в среднем по стране, в этих регионах... Молодёжная безработица была 10,7%, а сейчас 6,7%, а вот на Северном Кавказе безработица была 13,9%, а снизилась до 9,7% — почти на четыре процентных пункта, прилично. То есть там больше, чем в среднем по стране, но снижение есть и там», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Владимир Песня

В последнее время на рынке труда происходит структурная перестройка, которая приводит к появлению новых возможностей для людей работать и обучаться современным профессиям. Такое мнение в комментарии RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, сегодня всё больше россиян находят призвание в бизнесе и предпочитают работать на себя.

«Это могут быть и дистанционные услуги, и сервисы, и производство. Многие выходят с товарами на маркетплейсы, занимаются частными переводами или предоставлением логистических услуг. Также всё чаще появляются стартапы в области искусственного интеллекта и цифровой экономики, то есть люди понимают, что можно легко зарегистрировать бизнес и начать работать. Во многом этому способствует поддержка государства», — рассказал Сигал.

Отметим, что в апреле 2024 года число самозанятых в стране достигло 10 млн. С момента запуска эксперимента в 2019 году россияне зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет свыше 140 млрд рублей налогов, подсчитали в ФНС России. При этом участникам программы предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей от государства.

В то же время власти фиксируют растущую нехватку трудовых ресурсов в стране. С учётом демографических вызовов России необходимо адаптироваться к работе в условиях некоторого кадрового дефицита.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрыть механически — за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», — заявил президент.

Наблюдаемую тенденцию на рынке труда аналитики отчасти связывают со структурной трансформацией в экономике. В условиях санкционного давления Россия постепенно отходит от сырьевой модели и начинает производить больше товаров с высокой добавленной стоимостью и степенью передела. Параллельно российский бизнес активно занимается импортозамещением.

Эти процессы требуют дополнительных рабочих рук и компетенций, однако в стране сейчас нет сформированных трудовых резервов. При таком положении дел сотрудники переходят из одного сектора экономики в другой, выбирая наиболее высокооплачиваемые места. Об этом рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Например, многие мужчины ушли на СВО или в оборонную отрасль. Также ранее прошли релокационные процессы. На показатель влияют и демографические сложности: из-за низкой рождаемости после распада СССР сегодня у нас не хватает самого производительного населения — от 23 до 37 лет», — добавил Остапкович.

Как полагает эксперт, повышение производительности труда должно помочь России выйти из сложившейся ситуации. Бизнесу и предприятиям необходимо наращивать количество создаваемой продукции за счёт организации более современных производств, а для этого прежде всего нужно обновлять оборудование.

«Также надо вкладываться в медицину, экономику знаний и человеческий капитал. Необходимо повышать грамотность и квалификацию сотрудников на всех уровнях. Высокообразованный и здоровый трудовой коллектив сумеет разработать и применить на практике новые управленческие схемы, что обязательно даст прирост производительности», — заключил Остапкович.