«Импульс развитию предпринимательства»: число самозанятых россиян достигло 10 млн

По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых граждан в России достигло 10 млн. С момента запуска эксперимента в 2019 году его участники зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет свыше 140 млрд рублей налогов. Как отметили в ФНС, программа не только обеспечила бюджет дополнительными поступлениями, но и придала импульс развитию предпринимательства в стране. Присоединение к инициативе позволяет открыть собственное дело, легализовать заработок и получить различные льготы от государства. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в сотрудничестве с самозанятыми, поскольку может экономить на содержании штата. На фоне высокой популярности программы власти не исключают возможность её продления после 2028 года.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 10 млн. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

«За время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей. Сумма среднего чека на сегодня составляет 1904 рубля. С 2019 года он вырос на 70%», — говорится в пресс-релизе ФНС.

К самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%. Кроме того, участники программы освобождены от уплаты страховых взносов и необходимости вести отчётность.

«Режим самозанятых пользуется большим спросом у населения. Основные причины — это комфортная ставка налога и отсутствие необходимости представлять декларацию о доходах. Всё, что требуется, — это в специальном приложении фиксировать денежные поступления, и в нужную дату тебе выставят налог, который надо оплатить. Механизм достаточно удобный и разумный с точки зрения налоговых ставок, что привлекает всё больше людей подключаться к программе», — рассказала RT директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированным участникам программы автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

«Помимо этого, самозанятые могут получить 30 тыс. рублей на профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Также при наличии продуманного бизнес-плана можно подать документы на материальную помощь в размере до 350 тыс. рублей для открытия своего дела. Если полученных средств не хватает, можно обратится в фонд поддержки предпринимательства за льготным кредитом на сумму до 500 тыс. рублей, ставки по которому среднем составляют 3—5%», — отметила в беседе с RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

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Всего за последний год количество самозанятых в России увеличилось почти в полтора раза. Уверенный рост показателя связан с желанием всё большего числа граждан «выйти из тени и получить легальный статус», считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Сделать это можно очень быстро. На сегодняшний день в России достаточно хорошо налажено налоговое администрирование, и люди, которые становятся предпринимателями, понимают, что лучше работать в белую и работать честно. Плюс ещё и в том, что таким образом ты создаёшь себе финансовую историю, за счёт чего потом будет легче получить кредит в банке», — добавил Сигал.

В помощь бизнесу

По данным ФНС, самые популярные направления деятельности самозанятых — это услуги такси и красоты, перевозка грузов, ремонт, маркетинг, репетиторство, сдача в аренду квартир и продажа продукции собственного производства. Помимо этого, ряд плательщиков НПД работают в IT-секторе и рекламной отрасли.

«В сотрудничестве с самозанятыми заинтересованы многие работодатели. Дело в том, что за всех своих штатных сотрудников компания должна самостоятельно платить налоги, а также оплачивать отпуска. При работе с самозанятыми такой обязанности нет, а налог на профессиональный доход такие работники платят за себя сами», — отметила Ольга Лебединская.

По состоянию на конец осени 2023 года услугами самозанятых с разной регулярностью пользовалась примерно половина представителей малого и среднего бизнеса. Чаще всего к такой форме сотрудничества прибегали предприниматели и компании из сфер IT, туризма, ЖКХ, консалтинга, транспортных перевозок и общепита, свидетельствуют результаты опроса «Опоры России».

«Более чем в половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. Реже их берут на удалённую работу (33,4%) или сезонную работу (17,1%)», — говорится в исследовании.

Выход из тени

Примечательно, что более половины зарегистрированных сегодня самозанятых раньше вообще не никак не декларировали свои доходы. При этом количество плательщиков НПД продолжает уверенности расти: по данным ФНС, ежедневно к программе присоединяются свыше 8,5 тыс. человек.

«Проект продолжает своё развитие исходя из синтеза пожеланий граждан и реализации целей и задач государства. Его введение придало дополнительный импульс развитию предпринимательства и привело к поступлению дополнительных доходов в бюджет. Этот инструмент позволил эффективно обелить теневой рынок», — подчеркнули в ведомстве.

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Предполагается, что эксперимент будет действовать до 2028 года включительно. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут. При этом на фоне растущей популярности инициативы власти не исключают возможность её продления в будущем.

«Это серьёзнейшая легализация. Люди поверили, людям удобно. И конечно, нужно в этом смысле продолжать смотреть на результаты... Вместе будем подводить итоги. Пусть пройдёт срок эксперимента, и потом вместе решим. Конечно, будем продлевать, а вот условия нужно будет обсудить», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Напомним, с 1 января 2019 года россияне начали платить НПД в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В 2020-м специальный налоговый режим для самозанятых заработал во всех остальных регионах, а с 2023-го инициатива начала действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории города Байконура в Казахстане.

Причём присоединиться к проекту могут не только россияне, но и граждане других государств. В частности, речь идёт о странах — членах Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии), а также Украине.

К началу марта текущего года больше всего самозанятых было зарегистрировано в Москве (1,61 млн человек), Московской области (681 тыс.) и Санкт-Петербурге (638 тыс.). Кроме того, программа пользуется популярностью в Краснодарском крае (477 тыс. человек), Татарстане (317 тыс.), Ростовской (284 тыс.) и Свердловской (279 тыс.) областях, а также в Дагестане (272 тыс.).