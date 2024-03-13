«Общество воспримет это абсолютно нормально»: Путин допустил переход к системе прогрессивной шкалы налогообложения в РФ

Распределение налогового бремени в России должно стать более справедливым, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, для решения национальных задач и, в частности, снижения бедности компании и граждане с высокими доходами должны отчислять в бюджет больше денег, тогда как нагрузку на нуждающихся граждан необходимо снизить. В этой связи руководство страны собирается проработать вопрос о полноценном введении прогрессивной шкалы налогообложения. Как полагает Путин, страна для этого созрела, а общество воспримет такую инициативу абсолютно нормально.

Распределение налогового бремени в России должно стать более справедливым, и для этого можно рассмотреть вопрос о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

«В общую казну… на решение общенациональных задач, прежде всего… по борьбе с бедностью, всё-таки больше (денег. — RT) должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают… По сути, (нужен. — RT) прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — сказал Путин.

По его словам, фискальная система должна иметь больше отдачи для решения социальных вопросов. Так, например, власти собираются снизить налоговое бремя для многодетных семей и предпринять ещё целый ряд шагов в этом направлении.

«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально… В принципе, эта система устоялась. Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — подчеркнул глава государства.

Более того, как отметил российский лидер, бизнес требует от руководства страны определиться с системой налогообложения, сделать её стабильной и больше не трогать. Выполнением этой просьбы правительство вместе с Госдумой «должно заняться в самое ближайшее время», добавил Владимир Путин.

Владимир Путин — о справедливом распределении налоговой нагрузки

Прогрессивная шкала налогообложения действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, с 2001-го власти решили отказаться от этой системы и ввели плоскую шкалу НФДЛ, после чего на протяжении 20 лет все граждане страны платили подоходный налог по единой ставке 13%.

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«Причинами реформы 2001 года были низкие доходы населения, сложность налогового законодательства при наличии большого количества льгот, а также слабое администрирование НДФЛ и массовое уклонение от его уплаты. На тот момент подоходный налог не был значимым инструментом фискальной политики, поэтому было решено установить пропорциональную шкалу», — рассказала RT доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Между тем с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе налогообложения вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём отметим, что повышенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей.

С учётом озвученных президентом инициатив количество градаций в этой шкале может увеличиться как минимум на одну. Таким мнением в разговоре с RT поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дополнительные изменения в этой сфере пока ещё не прорабатываются, но можно предположить, что будет введена повышенная ставка в размере 20% для тех, кто зарабатывает более 10 млн рублей в год. У нас таких граждан достаточно. Однако это лишь один из вариантов. Имеет ли смысл делать дальнейшую градацию, покажет время. Тем не менее это общий мировой тренд, что люди с более высоким доходом платят и больше налогов в бюджеты», — пояснила Бессараб.

Главной целью введения прогрессивной шкалы депутат считает именно борьбу с бедностью. На этом фоне ряд категорий граждан могут быть вовсе освобождены от уплаты НДФЛ, не исключила собеседница RT. По её мнению, такая мера даст возможность сохранить доходы самых малообеспеченных россиян. Речь может идти, например, о тех, кто получает зарплату в размере МРОТ (сейчас это чуть больше 19,2 тыс. рублей в месяц).

«Конечно, мы не обойдёмся без отдельных нарушений и попыток скрыть доходы, но я не думаю, что на этот раз будет серьёзный рост теневой занятости. В отличие от нулевых, сегодня платежи проводятся в цифровом формате, поэтому транзакции легко отследить. Платить «по-серому» стало сложнее. То есть сейчас все эти процессы можно контролировать гораздо лучше, чем 20 лет назад. Кроме того, вряд ли кто-то из богатых россиян сейчас решится переводить крупные суммы за границу, чтобы укрыть их от налогов», — добавила Бессараб.

Похожей точки зрения придерживается и Ольга Лебединская. Более того, по её словам, опыт других стран показывает, что введение прогрессивной шкалы не приведёт к снижению экономических стимулов к труду и предпринимательству.

«Достаточно высокий уровень налогообложения в тех государствах, где действует такая система, компенсируется существенной долей социальных расходов в бюджете. Траты, осуществляемые с общественно-полезной целью, мотивируют граждан этих стран положительно реагировать на повышенное налогообложение», — добавила специалист.