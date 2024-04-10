«Пик инфляции остался позади»: Набиуллина заявила о замедлении роста цен в России

Пик инфляции в России пройден, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, замедлить рост потребительских цен в стране удалось за счёт резкого повышения ключевой ставки во второй половине 2023 года. Как подчеркнула глава ЦБ, ужесточение монетарной политики позволило защитить реальные доходы населения и тем самым внесло вклад в борьбу с бедностью. При этом в случае дальнейшего торможения инфляции регулятор может перейти к снижению ставки уже во второй половине 2024-го, не исключила Набиуллина.

Резкое повышение ключевой ставки Центральным банком России позволило стабилизировать ситуацию с ценами в стране. Об этом в среду, 10 апреля, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчётом в Государственной думе.

«Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади. Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля до ноября этот показатель в пересчёте на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре — январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — отметила Набиуллина.

Согласно прогнозу Центробанка, за счёт проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) к концу 2024-го годовая инфляция в России способна замедлиться до 4—4,5%, а в дальнейшем должна находиться в районе целевых 4%. В случае реализации этого сценария регулятор может возобновить снижение ключевой ставки уже во второй половине текущего года, не исключает Набиуллина.

«Бизнес сохраняет уверенность, что мы вернём инфляцию к цели и перейдём к снижению ставки... Мы начнём снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — добавила глава ЦБ.

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Поясним, что изменение ДКП традиционно считается одним из главных инструментов для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен ЦБ повышает ставку и, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

Если же инфляция замедляется, Центробанк может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

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Напомним, весной 2022-го, после начала СВО и введения западных санкций, годовая инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%, а прирост цен без учёта сезонных факторов (SAAR) приближался к 140%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го годовая инфляция в стране упала до 11,9%, а показатель SAAR — до 5,6%. На этом фоне Банк России перешёл к смягчению монетарной политики: сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

Весной 2023-го годовая инфляция замедлилась до 2,3%, а значение SAAR достигало 4,1%. Впрочем, после этого показатели вновь стали расти и уже осенью приближались к 7,5% и 14,7% соответственно.

Как объясняли в ЦБ, на фоне уверенного восстановления экономики в определённый момент рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на иностранную валюту, а её поступление от экспорта снизилось, что обернулось резкими курсовыми колебаниями. Всё это привело к разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России вновь стал ужесточать ДКП: с июля по декабрь 2023-го ЦБ поднимал ставку пять раз — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт действий регулятора уже к январю 2024-го годовая инфляция опустилась до 7,4%, а показатель SAAR упал до 6,7%.

«Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас... Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Процентный спуск

Резкое ужесточение ДКП в 2023 году в целом оказалось оправданным, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По её словам, инфляция уже начала подавать признаки замедления, но всё ещё остаётся высокой, поэтому ЦБ вернётся к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия.

«Согласно нашему нейтральному сценарию, по итогам всего 2024 года ключевая ставка может опуститься до уровня 11%. Главным фактором, который будет способствовать переходу регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, станет устойчивое снижение инфляции», — подчеркнула собеседница RT.

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Похожей оценки придерживается и аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. По его мнению, смягчение ДКП может начаться только осенью.

«Повышение ставки позволило замедлить кредитную активность и увеличить приток денег на депозиты населения. С учётом сохранения высоких темпов роста экономической активности в начале года мы ожидаем, что ЦБ перейдёт к снижению ставки не раньше III квартала, а её значение на конец года составит не менее 12%. В 2025-м мы ожидаем дальнейшего снижения ставки — до 10%», — рассказал Трифонов в разговоре с RT.

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Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) также считают, что смягчение ДКП начнётся не раньше сентября, но при этом будет носить сдержанный характер. Как следует из аналитического обзора организации, по итогам 2024 года ключевая ставка ЦБ может опуститься лишь до 14—15%, поэтому в обозримой перспективе проценты по кредитам и депозитам в России продолжат оставаться высокими.

В частности, согласно прогнозу агентства, до конца весны рыночные ставки по ипотеке без учёта льготных программ будут составлять 15—17%. При этом в сегменте автокредитования средние проценты могут находиться в районе 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным.

«Рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам составит 21—27% для работников по найму... Максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней стабилизируются в диапазоне 14—15,5%», — добавили в НРА.