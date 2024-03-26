На фоне индексации соцвыплат и высоких ставок по вкладам: россияне рекордно нарастили объём денег на банковских счетах

В феврале 2024 года россияне положили на банковские счета рекордные для этого месяца 1,1 трлн рублей. Такой нетипичный для конца зимы приток средств эксперты ЦБ связывают с индексацией социальных выплат и высокими ставками по вкладам. В целом, по результатам опросов, за последнее время население стало больше доверять кредитным организациям. По словам специалистов, банковский сектор выстоял под напором западных санкций и сумел получить рекордную прибыль, что позитивно отразилось на настроениях граждан.

В феврале 2024 года объём денег россиян на счетах в банках увеличился сразу на 1,1 трлн рублей и достиг 46,1 трлн. Прежде сумма ещё никогда не росла так сильно в последний месяц зимы. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 26 марта, исследовании Центробанка.

«Средства населения увеличились... после сезонного оттока в январе. Такой значительный приток нетипичен для февраля и связан с индексированием социальных выплат и сохранением привлекательных ставок по вкладам», — объяснили в ЦБ.

Напомним, с 1 января текущего года власти на 7,5% проиндексировали прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих граждан, а также на 18,5% подняли минимальный размер оплаты труда. Позже, с 1 февраля, в России на 7,4% выросли суммы более чем 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций.

Проведённая индексация призвана частично компенсировать населению рост потребительских цен и направлена на увеличение реальных доходов людей. При этом на фоне возросшей привлекательности банковских депозитов россияне всё чаще предпочитают сберегать деньги, а не тратить, отмечают эксперты.

«У нас сильно выросла ключевая ставка, из-за чего банки подняли и проценты по вкладам. В результате прибыль от положенных на счета денег оказалась больше доходности некоторых финансовых инструментов. Депозитные ставки сегодня превышают уровень инфляции, поэтому население перешло к сберегательной модели поведения», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Напомним, ещё в 2023-м Центробанк более чем вдвое поднял свою ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. Такое резкое ужесточение монетарной политики в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию.

Традиционно за счёт повышения ключевой ставки кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и спустя определённое время ценовое давление в экономике должно ослабевать.

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На фоне действий ЦБ за последние полгода проценты по вкладам в России практически удвоились. По данным регулятора, если ещё в июне 2023-го максимальная ставка по депозитам в рублях в десяти крупнейших банках составляла чуть больше 7,8%, то по итогам февраля 2024-го значение достигло 14,8% годовых.

«Примечательно, что некоторые банки предлагают вклады под 15% или даже 16% годовых. Между тем у граждан есть опасения, что скоро ЦБ приступит к снижению ключевой ставки, в результате чего предлагаемые банками проценты по депозитам тоже начнут падать. В этой связи люди сейчас стали активнее класть деньги на счета, чтобы успеть зафиксировать высокую ставку по вкладам», — рассказал RT доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Суверов.

Высокое доверие

В целом за последние полгода население России стало больше доверять банковской системе, о чём свидетельствуют данные ВЦИОМ. Так, в январе 2024-го почти половина опрошенных граждан назвала хранение денег на банковских депозитах надёжным способом сбережения средств, тогда как обратное мнение выразил лишь каждый четвёртый житель страны. Для сравнения: в середине 2023-го мнения россиян по этому вопросу были разделены примерно поровну.

«Если в июне прошлого года не было даже намёка на консенсус в отношении того, где хранить сбережения, то в последующие месяцы он явно наметился: доля считающих, что свободные деньги лучше положить в банк, стала стабильно превосходить долю сторонников противоположной точки зрения... В новом году россияне сохраняют приверженность своему мнению», — говорится в исследовании.

Более того, согласно докладу, в январе индекс доверия банковским вкладам второй месяц подряд держался на рекордно высоком за последний год уровне: 58 пунктов из 90 возможных. В июне этот показатель составлял 50 пунктов.

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«Банковская система сейчас довольно стабильна: сфера получает рекордную прибыль, а каких-либо проблем с погашением средств по депозитам нет. Россияне это видят, а поэтому не боятся за свои сбережения и кладут их на депозиты в крупные банки», — отметил Сергей Суверов.

По данным ЦБ, в 2023 году российские кредитные организации заработали 3,3 трлн рублей. Полученная сумма стала максимальной за всё время наблюдений и почти в 17 раз превзошла результат кризисного 2022-го (тогда на фоне санкций прибыль банковского сектора составила всего 203 млрд рублей).

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, российские банки выстояли под напором беспрецедентных экономических ограничений со стороны Запада. Причём устойчивость системы во многом стала неожиданностью для инициаторов рестрикций, уверен глава государства.