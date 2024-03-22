Второй раз подряд: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Российский Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке 16%. Как отметили в ЦБ, годовые темпы роста потребительских цен в стране пока ещё остаются высокими и колеблются вблизи 7,7%, но уже к концу 2024-го должны опуститься до 4—4,5%. Для достижения этого результата регулятор планирует поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в ближайшие месяцы. Впрочем, по мнению экспертов, в зависимости от динамики торможения инфляции уже по итогам текущего года ключевая ставка может снизиться до 10—15%.

Центральный банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял в пятницу, 22 марта, по итогам первого весеннего заседания.

Согласно оценке регулятора, «инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким». По итогам февраля рост потребительских цен на товары и услуги в России ускорился с январских 7,4 до 7,7% и по состоянию на 18 марта пока продолжает оставаться на этом же уровне. Впрочем, с поправкой на сезонность значение уже начало снижаться, отметили в ЦБ.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жёсткость рынка труда вновь усилилась... Безработица обновила исторический минимум... Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в пресс-релизе.

Как полагают специалисты Центробанка, за счёт проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) к концу 2024-го уровень годовой инфляции может опуститься до 4—4,5%. При этом в дальнейшем рост цен должен замедлиться до целевых 4% и остаться вблизи этой отметки, прогнозируют в регуляторе.

Традиционно изменение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

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Если же инфляция замедляется, Центробанк может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

«В целом инфляция стабилизировалась, хотя и на довольно высоком уровне, поэтому причин для дополнительного повышения ставки сейчас нет. Тем не менее поводов снижать её пока тоже не видно. Для этого регулятору нужно получить больше свидетельств того, что инфляция вошла в устойчивый понижательный тренд на фоне охлаждения потребительского спроса», — рассказал RT экономист Константин Церазов.

Похожей точки зрения придерживается и главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. По его мнению, с учётом текущей ценовой динамики монетарная политика регулятора продолжит оставаться жёсткой в ближайшие месяцы.

«Прошло мало времени с момента действия жёсткой ДКП, чтобы инфляция начала устойчиво снижаться. Кроме того, за счёт действия различных льготных программ для промышленности и физлиц темпы кредитования в стране остаются высокими, что стимулирует спрос и рост цен, мешая Банку России быстро достичь цели по инфляции. Поэтому для её замедления требуется длительные период жёсткой ДКП с высокими процентными ставками», — пояснил собеседник RT.

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Напомним, ещё весной 2022 года, после начала СВО и введения западных санкций, инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

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Так, уже к концу 2022-го инфляция в стране упала ниже 12%, а Банк России на этом фоне перешёл к смягчению монетарной политики. Сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

Весной 2023-го рост потребительских цен в стране замедлился до 2,3% в годовом выражении. Впрочем, после этого показатель вновь стал расти и уже осенью приблизился к 7,5%.

Как объясняли в ЦБ, на фоне уверенного восстановления экономики в определённый момент рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на иностранную валюту, а её поступление от экспорта снизилось, что обернулось резкими курсовыми колебаниями. Всё это привело к разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России вновь стал ужесточать ДКП. Так, с июля по декабрь 2023 года ЦБ поднял ставку пять раз — с 7,5 до 16% и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. Хотя принятые решения привели к резкому удорожанию кредитов, действия регулятора во многом были оправданы, поскольку помогли избежать ещё большего ускорения инфляции, считают эксперты.

«Введённые Центробанком меры позволили сдержать инфляцию и создать предпосылки для её снижения. С этой точки зрения ужесточение ДКП является эффективным инструментом. Есть пример Турции, где ЦБ не стал своевременно использовать ключевую ставку для борьбы с ростом цен, что по итогу привело к негативным последствиям для экономики страны», — рассказал RT заместитель генерального директора компании «Акселератор возможностей» Борис Ефимчик.

Закрепление на высоте

Как заявили в ЦБ, для возвращения инфляции к целевым 4% денежно-кредитные условия ещё продолжительное время придётся сохранять жёсткими. Тем не менее, согласно прогнозу регулятора, уже в нынешнем году ключевая ставка может опуститься ниже текущего уровня, и в 2024-м её среднее значение составит 13,5—15,5%, а в 2025-м — 8—10%.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 апреля. Впрочем, на грядущей встрече топ-менеджмент регулятора вновь оставит ключевую ставку без изменений, уверены специалисты.

«Центробанк начнёт смягчать денежно-кредитную политику, когда уровень инфляции закрепится в диапазоне 4—6%. При сохранении заданных темпов замедления роста цен первое снижение ключевой ставки может произойти уже в июне, а по итогам всего года она способна опуститься до 10—12%», — предположил Борис Ефимчик.

Впрочем, по мнению экспертов Национального рейтингового агентства, смягчение ДКП начнётся не раньше сентября и будет носить сдержанный характер. Как полагают в организации, по итогам 2024 года ключевая ставка ЦБ может опуститься лишь до 14—15%, поэтому в обозримой перспективе проценты по кредитам и депозитам в России продолжат оставаться высокими.

«В ближайшие полтора-два месяца рыночные ставки по ипотеке, без учёта льготных программ, будут составлять 15—17%… В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться в районе 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным. Рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам составит в диапазоне 21—27% для работников по найму… Максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней стабилизируются в диапазоне 14—15,5%», — говорится в исследовании НРА.

«Оказывает положительное влияние на курс»

Российская валюта практически не отреагировала на решение совета директоров Центробанка сохранить ключевую ставку. Так, в первые минуты после оглашения итогов заседания курс доллара на Мосбирже продолжил колебаться в диапазоне 92,7—92,8 рубля, курс евро — в рамках 100,3—100,4 рубля, а курс юаня — вблизи 12,7—12,8 рубля.

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Отметим, что на фоне поддержания жёсткой ДКП кредиты остаются дорогими, бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно высокая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«В целом высокая ключевая ставка оказывает положительное влияние на курс. Тем не менее стабильность рубля сейчас во многом обеспечивается обязательной продажей валюты экспортёрами, и этот механизм показал свою эффективность», — отметил Илья Фёдоров.

Напомним, по указу президента страны Владимира Путина, до конца апреля ряд крупных компаний должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств бизнесу нужно обменивать на рубли. Механизм был запущен ещё в октябре 2023 года для поддержки нацвалюты, а правительство собирается продлить его действие до конца 2024-го.