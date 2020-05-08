Ослабление лиры: с чем связан крупнейший за всю историю обвал турецкой валюты

В пятницу, 8 мая, национальная валюта Турции пытается восстановиться после крупнейшего обвала за всю историю наблюдений. На фоне пандемии COVID-19 инвесторы начали массово выводить активы из страны и тем самым спровоцировали рекордное ослабление лиры. Более того, трейдеры опасаются падения туристической отрасли республики из-за вируса, что грозит дополнительно ударить по нацвалюте и экономике в целом. Впрочем, как полагают эксперты, Турция может частично избежать негативных последствий коронавируса в том числе за счёт развития совместных энергетических проектов с Россией.

На торгах в пятницу, 8 мая, курс турецкой валюты по отношению к американской демонстрирует неоднозначную динамику. В начале сессии показатель поднимался на 0,8%, до 7,17 лиры за доллар, после чего опустился до 7,09 лиры.

На рынке сохраняется неопределённость после масштабного валютного обвала накануне. Так, в четверг курс впервые за всю историю наблюдений достигал отметки 7,26 лиры за доллар.

«За первую неделю мая турецкая лира обесценилась на 3,5%, а с начала года — на 22%. Это не только наихудший результат среди всех валют развивающихся стран, но и крупнейшее падение с момента введения лиры в обращение — в 1923 году. Валютный кризис в стране не был таким острым даже летом 2018 года, когда республика находилась в фазе конфликта с США. Это беспрецедентный обвал», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Турецкая лира находится под давлением на фоне быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по стране. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в стране превысило 133,7 тыс. человек, из них более 3,6 тыс. скончались.

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«В Турции наблюдается самое большое количество заболевших на Ближнем Востоке, что вынуждает власти вводить всё более жёсткие карантинные меры. В результате мобильность граждан снижается, а производственно-логистические цепочки разрушаются. Всё это приводит к росту безработицы, инфляции, замедлению экономического роста и девальвации местной валюты», — объяснил аналитик.

Как отмечает Абрамов, замедлить падение валюты не смогли даже действия турецкого Центробанка. Для поддержания спроса на лиру регулятор активно продаёт доллары из резервов, объём которых с начала года упал на 40%.

«Также Центробанк Турции снизил для банков лимит на валютные операции с участием нерезидентов. Такая политика привела к панике инвесторов, которые стали опасаться введения новых ограничений и начали спешно выводить средства с рынка. Если бегство трейдеров продолжится, то к концу года местная валюта может ослабнуть до 8—8,5 лиры за доллар», — прогнозирует Вячеслав Абрамов.

Помимо пандемии коронавируса на лиру продолжает оказывать давление угроза крупнейшего за 19 лет обвала экономики. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году объём ВВП страны может сократиться сразу на 5% — максимальный спад с 2001 года.

«В последние десять лет в Турции были высокие темпы роста экономики, обеспеченные иностранными займами. Инвесторы вкладывались в активы во многом из-за высокой ключевой ставки. Но два года назад с подачи президента страны Центробанк начал снижать процентную ставку для борьбы с растущей инфляцией. Результат оказался обратным — по итогам 2018 года инфляция выросла до 15,85%, превысив размер ключевой ставки в три раза. Поэтому в последние годы турецкая экономика оставалась на плаву не за счёт прямых инвестиций, а благодаря большому числу туристов», — указывает Деев.

Туризм на карантине

По данным Института статистики Турции, в 2019 году доходы страны от туризма выросли на 17% — до $34,5 млрд. При этом значительную часть этой прибыли (83,3%) турецкий бюджет получил за счёт иностранных туристов. За год морские и горнолыжные курорты республики посетили около 52 млн человек.

«На фоне пандемии и жёстких карантинных мер в этом году турецкие курорты для иностранных туристов будут закрыты вплоть до начала августа, что приведёт к потере до 80% путешественников. В итоге потери для отрасли могут составить рекордные $25—28 млрд. Для страны, у которой доходы от туризма составляют 5% ВВП, это значимые потери», — рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

При этом коронавирус негативно повлиял и на объёмы внутреннего туризма, добавил эксперт. По его словам, население находится в режиме самоизоляции, что негативно отражается на мобильности граждан, а также приводит к спаду внутреннего спроса.

«Потребительский спрос снижается, так как граждане тратятся только на еду и «домашние» развлечения. Показатель будет демонстрировать отрицательную динамику ещё минимум несколько месяцев. За это время сфера услуг, на долю которой приходится до 58% от общей экономики страны, рискует понести рекордные убытки, что может привести к сокращению ВВП по итогам II квартала на 13%», — полагает Пушкарёв.

Внешняя поддержка

Также значимую долю в экономике Турции занимает реальное производство, отмечает Вячеслав Абрамов. По его оценкам, на долю промышленности приходится примерно треть от доходов бюджета.

«До пандемии Турция считалась одним из ключевых автопроизводителей в регионе. На фоне ограничительных мер многие заводы были остановлены, что привело к снижению экспорта на 77%. Ещё неизвестно, когда отрасль восстановится, но уже сейчас автоконцерны несут потери, что негативно скажется на годовых экономических показателях страны», — указывает эксперт.

По оценкам экономистов, быстро восполнить спад в промышленности республика может за счёт развития энергетических проектов со странами-партнёрами, включая Россию. Так, в январе 2020 года на территории республики заработал газопровод «Турецкий поток», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через неё — в Европу. По словам Петра Пушкарёва, за счёт реализации проекта Анкара закупает сырьё по выгодным ценам, а также получает прибыль за счёт транзита.