Агент Жиру заявил, что не контактировал с представителями «Спартака»

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Футбольный агент Майкл Мануэлло, представляющий интересы форварда «Челси» Оливье Жиру, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Спартак».
Агент Жиру заявил, что не контактировал с представителями «Спартака»
  • Reuters

«Никто из «Спартака» со мной не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России», — цитирует Мануэлло Sport24.

В сезоне-2020/21 Жиру провёл за «Челси» 31 матч и забил 11 мячей. За сборную Франции форвард отметился 42 голами и 13 голевыми пасами в 107 встречах, став со своей национальной командой чемпионом мира 2018 года.

Ранее экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу Тедеско во главе команды.

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