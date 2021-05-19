Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу Тедеско во главе команды

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско во главе красно-белых.

«Первый год при Доменико, конечно, тяжеловато команда провела. Сказывалось, что Тедеско только пришел и ещё не сумел донести свои идеи. Команда играла нестабильно. А потом всё наладилось. Он харизматичный и эмоциональный тренер, сумел влюбить в себя болельщиков», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 команда провела под его руководством 18 матчей и закончила сезон на седьмом месте в РПЛ. В следующем чемпионате красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата страны. После завершения сезона немецкий тренер покинул команду в связи с окончанием срока действия контракта.

Ранее Дмитрий Комбаров признался, что мечтает возглавить «Спартак».