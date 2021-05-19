Дмитрий Комбаров признался, что мечтает возглавить «Спартак»
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«Я всегда чувствовал поддержку болельщиков «Спартака» и тёплое отношение к себе. Я мечтаю о возвращении в клуб. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал. В роли тренера или не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать», — заявил Комбаров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе московской команды футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В настоящее время 34-летний футболист выступает за самарские «Крылья Советов».
Ранее Комбаров заявил, что с руководством «Крыльев Советов» у него не было разговоров о новом контракте.