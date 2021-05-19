Дмитрий Комбаров признался, что мечтает возглавить «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что хотел бы однажды вернуться в клуб в качестве главного тренера первой команды.

«Я всегда чувствовал поддержку болельщиков «Спартака» и тёплое отношение к себе. Я мечтаю о возвращении в клуб. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал. В роли тренера или не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать», — заявил Комбаров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе московской команды футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В настоящее время 34-летний футболист выступает за самарские «Крылья Советов».

Ранее Комбаров заявил, что с руководством «Крыльев Советов» у него не было разговоров о новом контракте.