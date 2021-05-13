Дмитрий Комбаров: с руководством «Крыльев Советов» у меня не было разговоров о новом контракте

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал новость о том, что клуб не будут продлевать с ним контракт.

«Клуб не будет продлевать со мной контракт? Я первый раз об этом слышу. Я не осведомлен и ничего не знаю об этом. С руководством «Крылышек» у меня не было пока разговоров», — цитирует футболиста Sport24.

Контракт 34-летнего Дмитрия Комбарова с «Крыльями Советов» действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он помог клубу завоевать путёвку в Российскую премьер-лигу.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что решение по Дмитрию Комбарову будет принято после окончания сезона.