Дмитрий Комбаров: с руководством «Крыльев Советов» у меня не было разговоров о новом контракте

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал новость о том, что клуб не будут продлевать с ним контракт.
Дмитрий Комбаров: с руководством «Крыльев Советов» у меня не было разговоров о новом контракте
  • © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

«Клуб не будет продлевать со мной контракт? Я первый раз об этом слышу. Я не осведомлен и ничего не знаю об этом. С руководством «Крылышек» у меня не было пока разговоров», — цитирует футболиста Sport24.

Контракт 34-летнего Дмитрия Комбарова с «Крыльями Советов» действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он помог клубу завоевать путёвку в Российскую премьер-лигу.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что решение по Дмитрию Комбарову будет принято после окончания сезона.

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