В «Крыльях Советов» заявили, что решение по Дмитрию Комбарову будет принято после окончания сезона

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал новость о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.
В «Крыльях Советов» заявили, что решение по Дмитрию Комбарову будет принято после окончания сезона
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«Решение будет принято после последнего матча, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное, — заявил Калакуцкий «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне во всех турнирах 34-летний Комбаров сыграл в 32 матчах, забив один мяч и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов».

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