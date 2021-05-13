В «Крыльях Советов» заявили, что решение по Дмитрию Комбарову будет принято после окончания сезона

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал новость о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.

«Решение будет принято после последнего матча, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное, — заявил Калакуцкий «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне во всех турнирах 34-летний Комбаров сыграл в 32 матчах, забив один мяч и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов».