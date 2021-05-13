Источник: Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров покинет клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, клуб не намерен продлевать контракт с 34-летним футболистом.

По ходу сезона защитник потерял место в стартовом составе самарцев. На счету Комбарова 32 матча, один забитый мяч и две результативные передачи. Он является самым высокооплачиваемым футболистом «Крыльев Советов», которые по итогам сезона-2020/21 вышли в Российскую премьер-лигу.

Ранее экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов».