Источник: Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров покинет клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Источник: Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов»
  • © Пресс-служба ФК "Крылья Советов"

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, клуб не намерен продлевать контракт с 34-летним футболистом. 

По ходу сезона защитник потерял место в стартовом составе самарцев. На счету Комбарова 32 матча, один забитый мяч и две результативные передачи. Он является самым высокооплачиваемым футболистом «Крыльев Советов», которые по итогам сезона-2020/21 вышли в Российскую премьер-лигу.

Ранее экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов».

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