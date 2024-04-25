«Угроза безопасности Крыма и новых регионов»: Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS по территории РФ
Антонов: из-за передачи Киеву ATACMS усиливается угроза безопасности России
- AP
- © Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force
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25 апреля 2024
Группа французских наёмников численностью не менее 75 человек воевала на стороне Вооружённых сил Украины с начала СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мною список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — приводит его слова агентство.
Чинкуини также добавил, что в этот список входят двое мужчин, которых французские власти называют волонтёрами.
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В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы поразили ещё один танк Abrams, поставленный Киеву США.
Отмечается, что военнослужащие ВС РФ выслеживали машину на протяжении трёх дней. Впоследствии танк поразили с применением «Ланцета».
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева не применять поставленные США на Украину дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России.
«Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим», — приводит его слова пресс-служба дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что решение передать Украине ATACMS усиливает угрозу безопасности Крыма, новых российских регионов и других городов России.