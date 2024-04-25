«Угроза безопасности Крыма и новых регионов»: Антонов назвал ложью обещания Киева не применять ATACMS по территории РФ

Антонов: из-за передачи Киеву ATACMS усиливается угроза безопасности России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обещания Киева не применять поставленные США на Украину дальнобойные ракеты ATACMS против целей на российской территории являются ложью. Он отметил, что из-за передачи этого типа средств поражения режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, новых регионов и других городов России.

AP

© Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force