«Манчестер Сити» превзошёл рекорд МЮ в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» превзошёл рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу побед в одном еврокубковом сезоне.

Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала стала для «Манчестер Сити» 11-й в текущем розыгрыше турнира, что является рекордом среди английских команд в рамках одного еврокубкового сезона.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы превзошли достижение «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, установленное в сезоне-2002/03, в десять побед.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках.