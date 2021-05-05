«Манчестер Сити» превзошёл рекорд МЮ в Лиге чемпионов
- AFP
Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала стала для «Манчестер Сити» 11-й в текущем розыгрыше турнира, что является рекордом среди английских команд в рамках одного еврокубкового сезона.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы превзошли достижение «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, установленное в сезоне-2002/03, в десять побед.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках.