«Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в Лиге чемпионов УЕФА.

Победа над французским «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала стала для «Манчестер Сити» седьмой подряд в текущем розыгрыше турнира, что является новым рекордом среди английских команд.

«Манчестер Сити» одержал победы в матче с «Марселем» на групповом этапе и в двухматчевых противостояниях мёнхенгладбахской и дортмундской «Боруссиям», а также ПСЖ в 1/8, 1/4 и 1/2 финала соответственно.

Предыдущий рекорд был установлен «Лидс Юнайтед»: в сезоне-1969/70 — шесть выигранных матчей Европейского кубка чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.