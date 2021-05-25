Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии

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Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).
Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте LMA.

Испанец выиграл данную награду уже второй раз в карьере. Первый был в сезоне-2017/18. 

Также на данную премию претендовали Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы в этом сезоне стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок английской футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ.

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