Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте LMA.

Испанец выиграл данную награду уже второй раз в карьере. Первый был в сезоне-2017/18.

Также на данную премию претендовали Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы в этом сезоне стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок английской футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся с Моуринью по титулам в АПЛ.