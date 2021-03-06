Тухель с восхищением рассказал об уровне игры футболиста «Челси» Канте

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от работы с опорным полузащитником Н’Голо Канте.

«С первой секунды первой тренировки мне стало ясно, на что способен этот парень. Это просто невероятно. Когда смотришь на его показатели по итогам матча, то думаешь, что в один лист записали показатели сразу двоих футболистов. Это мировой класс, высший уровень. Я счастлив, что Н’Голо выступает за нас», — цитирует Тухеля talkSPORT.

После 29 туров «Челси» под руководством Тухеля находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками.

Канте в этом сезоне провёл 32 матча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Ливерпуль».