Тухель с восхищением рассказал об уровне игры футболиста «Челси» Канте
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«С первой секунды первой тренировки мне стало ясно, на что способен этот парень. Это просто невероятно. Когда смотришь на его показатели по итогам матча, то думаешь, что в один лист записали показатели сразу двоих футболистов. Это мировой класс, высший уровень. Я счастлив, что Н’Голо выступает за нас», — цитирует Тухеля talkSPORT.
После 29 туров «Челси» под руководством Тухеля находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками.
Канте в этом сезоне провёл 32 матча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Челси» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Ливерпуль».