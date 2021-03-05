«Челси» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Ливерпуль»
- Reuters
Встреча, прошедшая на Эндфилде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Челси» принёс гол Мейсона Маунта, отличившегося на 42-й минуте.
Таким образом, «Челси» продлил свою беспроигрышную серию до восьми матчей и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль», потерпевший пятое подряд поражение на своём поле, с 43 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ.