«Челси» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, обыграв «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на Эндфилде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Челси» принёс гол Мейсона Маунта, отличившегося на 42-й минуте.

Таким образом, «Челси» продлил свою беспроигрышную серию до восьми матчей и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков. «Ливерпуль», потерпевший пятое подряд поражение на своём поле, с 43 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ.