«Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» и поднялся на четвёртое место в АПЛ

Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Вест-Бромвиче, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Эвертону» принёс гол Ришарлисона, отличившегося на 65-й минуте.

Такой результат позволил «Эвертону» подняться на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. «Вест Бромвич» с 17 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на выезде за счёт автогола одержал победу над «Фулхэмом» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Кристал Пэлас» не забили друг другу в матче АПЛ.