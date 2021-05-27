СМИ: Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен связаться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси», чтобы убедить тренера вернуться в каталонский клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на TV3, Лапорта намерен договориться с тренером о начале сотрудничества со следующего сезона.

Напомним, что Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы трижды стали чемпионами Испании, дважды выиграли Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, два раза победили в Лиге чемпионов УЕФА, два — в Суперкубке УЕФА, а также дважды выиграли клубный чемпионат мира.

Ранее «Реал» объявил об уходе Зидана с поста главного тренера.

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