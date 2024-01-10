«Многое потерял в борьбе со смертью»: год назад тяжёлая болезнь разделила жизнь Романа Костомарова на до и после

10 января 2023 года Роман Костомаров был доставлен с пневмонией в одну из московских клиник в стремительно ухудшающемся состоянии. Заболевание сопровождалось сепсисом, который привёл к некрозу тканей конечностей и ампутациям. Однако олимпийский чемпион нашёл в себе силы вернуться к полноценной жизни, пусть и на протезах. Что пережил фигурист за год после попадания в больницу — в материале RT.

На грани жизни и смерти

Ровно год назад жизнь Романа Костомарова разделилась на до и после. 10 января 2023 года олимпийского чемпиона Турина увезли с пневмонией в больницу, где ему предстояло провести 175 дней.

Болезнь, которая едва не стоила бывшему спортсмену жизни, началась с банального недомогания, на которое Роман даже не обращал внимания. У фигуристов в начале года всегда много работы во всевозможных шоу, так что времени расслабляться не было. К тому же из-за разболевшегося плеча спортсмену делали обезболивающие уколы, которые смазывали симптомы воспаления лёгких.

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Бывший спортсмен чувствовал себя настолько хорошо, что спокойно принял участие в представлении на открытом воздухе «Зима в Подмосковье», несмотря на опустившуюся до -25 °C температуру, а через несколько дней отправился с друзьями в баню, после которой по традиции нырнул в ледяную прорубь. А вот по возвращении домой мужчину охватил непрекращающийся кашель с болью в грудной клетке.

«Решили вызвать скорую помощь. Думал, на этом всё закончится. Сделали мазки, послушали — всё нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования. Я говорю: «Поехали». Я помню палату, где лежат много человек. Дальше ничего не помню», — рассказывал впоследствии Костомаров в телепрограмме «Секрет на миллион».

Состояние олимпийского чемпиона ухудшалось настолько стремительно, что в течение нескольких часов после поступления его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем перевели и на ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Суть процедуры заключается в том, что кровь пациента забирают из вены и насыщают кислородом искусственно, так как организм не справляется с этой функцией, а затем возвращают в циркулярное русло. И в таком состоянии, подключённого к аппаратам, Костомарова перевезли в Коммунарку — больницу, специализировавшуюся на поражениях лёгких во время пандемии коронавируса.

Но на этот раз виновником тяжёлого состояния оказался не ковид. Пневмония олимпийского чемпиона была вызвана гнойным стрептококком, который также спровоцировал сепсис, сопровождающийся поражением конечностей. Уже позже, когда критическая стадия миновала, врачи признались супруге Романа Оксане Домниной, что шансы на выживание у него составляли не больше 2%. К борьбе за его жизнь были привлечены лучшие отечественные специалисты — огромную помощь в этом оказали бывшая партнёрша фигуриста Татьяна Навка и её супруг Дмитрий Песков.

Когда фигурист впервые пришёл в себя после госпитализации, то обнаружил почерневшие пальцы рук и опухшие ноги. К тому моменту он уже не мог ими шевелить, а врачи готовились проводить ампутацию. Что без страшной операции не обойтись, им стало ясно уже на третий день нахождения пациента в стационаре.

«Я понимал, что происходит что‑то ужасное. Но не осознавал ужаса всего происходящего, пока не пришёл главный врач. Когда он сказал: «Нам нужно твоё согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног. И так же с кистями рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция» — я заплакал. Я не знал, что делать. Тогда я был под препаратами. Может, я бы зарыдал, закричал… Если бы я был в состоянии как сейчас — абсолютно трезвом — может, я бы даже сказал «нет», — делился Роман.

Операции проходили поэтапно, одна за другой. Всего их было 16: борьба шла за каждый миллиметр. Голени пришлось удалить полностью, но медики вели борьбу за кисти. Правую спасти не удалось, а вот часть левой сохранилась, в том числе фаланга большого пальца. Грядущей весной на ней будет проведена ещё одна операция — на этот раз пластическая, которая позволит затем приступить к протезированию.

Тяжёлые хирургические вмешательства не прошли бесследно, и после одного из них состояние Костомарова снова ухудшилось и случился микроинсульт. 14 февраля, меньше чем через неделю после дня рождения фигуриста, его пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

По словам главного врача больницы Дениса Проценко, у бывшего атлета наблюдалась полиорганная дисфункция: были проблемы с лёгкими, с работой сердца и почек. При такой тяжёлой инфекции фактически не остаётся органов, которые не были бы вовлечены в процесс, отмечал он. Состояние пациента стабилизировалось лишь в марте, после чего начался длительный процесс восстановления и реабилитации.

«Счастлив, что жив»

Первое, с чем Роману предстояло справиться на пути к восстановлению, — это депрессия, неприятие случившегося и апатия. По словам фигуриста, первые пару месяцев после возвращения в сознание ему просто не хотелось жить. Человеку, который завоёвывал медали чемпионатов мира и Олимпиады, а потом зарабатывал выступлениями в ледовых шоу, ампутация казалась концом света.

«Я думал, зачем таких людей оставлять жить?» — признавался Костомаров.

Человеком, который постепенно, миллиметр за миллиметром, сумел вытащить олимпийского чемпиона из бездны, стала его жена Оксана Домнина. Она всё время находилась рядом с ним в больнице и не позволяла усомниться в том, что они вместе справятся с этим непростым этапом.

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А сложностей и в самом деле хватало. За время неподвижного лежания Костомаров сильно похудел и потерял мышечный тонус — он не мог самостоятельно сидеть, держать голову, двигать руками и ногами. Упражнения, которые предлагали реабилитологи, давались непросто.

«Рука не поднимается, нога не поднимается, не понимаешь, с чего начинать. Месяца три в больнице, всё время ушло на то, чтобы сидеть на месте», — отмечал Роман.

Особым испытанием оказался процесс примерки протезов — в первый же раз спортсмен сумел пройти самостоятельно около 15 м, но испытал такую боль, что готов был отказаться от них вообще. Поддерживало только невероятное желание выйти из больницы на своих ногах и вернуться к семье не в инвалидной коляске.

«Не хочу, чтобы дети видели меня слабым», — пояснял Костомаров.

12-летняя Настя и семилетний Илья, конечно, навещали папу в больнице, однако вне стен Коммунарки он хотел быть максимально похожим на себя прежнего. Поэтому тренировался дважды в день и привыкал к своему новому телу.

Существенного прогресса удалось достичь к лету, а в конце июня Костомаров решился на важный шаг — поделился с болельщиками видео своей велотренировки. До того момента никто из его семьи публично не подтверждал информацию об ампутациях, и неравнодушные люди до последнего надеялись, что это ошибка. Однако действительность оказалась жестокой.

«Непросто это всё… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное — сука-жизнь!» — написал тогда спортсмен в соцсети. К тому времени он уже смело ходил на протезах даже по ступенькам и регулярно занимался в тренажёрном зале.

А 6 июля наступил тот самый долгожданный момент — спустя 175 дней нахождения в больнице Костомаров отправился домой. Он трогательно попрощался с командой Коммунарки и поблагодарил за спасение. Как сказал спортсмен, он «многое потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак».

«Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого в плане того, что лучше бы было так или по-другому, но в данном случае я счастлив, что жив», — отметил тогда Роман.

Новый путь

Возвращение домой по-настоящему окрылило Костомарова. Рядом с любимыми людьми он начал постепенно возвращаться к привычным делам, насколько это было возможно. В шутку Роман говорил, что у жены Оксаны теперь появился третий, 46-летний ребёнок, и это так и было. Помощь супруги требовалась ему буквально во всём — от чистки зубов и кормления до одевания и прогулок.

Но уже совсем скоро бывший спортсмен начал привыкать к роботизированной руке. Потребовалось некоторое время, однако вскоре фигурист с гордостью продемонстрировал, что заново научился писать. Как у детей, только осваивающих какой-нибудь навык, первым вновь написанным его словом стало «мама».

Кроме того, Роман освоил плавание, вождение автомобиля, научился чеканить футбольный мяч и даже стал играть в теннис, что казалось невероятным ещё несколько месяцев назад. В этом начинании его особенно поддержала дочь Настя, которая профессионально занимается именно этим видом спорта. Однажды Костомаров даже провёл небольшой спарринг с Кареном Хачановым.

Постепенно спортсмен вернулся и к светской жизни. Для фигуриста, пережившего такую трагедию, стало важным делиться своим опытом с другими людьми, давать им надежду и мотивацию не сдаваться. Он принял участие в съёмках документального фильма о жизни с протезами, выступил на множестве форумов и конференций, но отдельно во всей этой деятельности, безусловно, выделяется его возвращение на лёд.

Впервые оно состоялось в августе во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое продюсер и постановщик посвятил Роману, пока тот ещё находился в реанимации. Оно прошло во многих городах страны, и в каждом зале зрители писали слова поддержки олимпийскому чемпиону, а потом все письма передали Оксане Домниной. Костомаров вышел к публике как раз во время выступления своей любимой — он был не на коньках, а в кроссовках, но от этого момент не стал менее значимым и эмоциональным. От слёз не смогли удержаться ни зрители, ни другие участники представления.

«Честно скажу, я рыдал за кулисами, когда увидел, как Костомаров возвращается на лёд и идёт к своей жене. Я не могу себе представить, что вынесла его семья в те минуты, когда Роман был на грани жизни и смерти, что переживала Оксана. Большое испытание прошла семья и он сам. Люди сделали всё, что в их силах, они справились. И теперь мы видим, как человек вновь с нами, снова на льду. У него хватило сил и мужества вернуться. Это поражает», — делился с RT олимпийский чемпион Максим Маринин.

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи

РИА Новости

© Екатерина Лызлова

Однако Костомаров — не тот человек, который может довольствоваться малым. Мысль о том, чтобы вновь встать на коньки, не покидала его ни на минуту, и в способности несгибаемого чемпиона добиться желаемого не сомневался ни один человек, который его знает. Хотя сложностей на этом пути предстояло немало: нужно было подобрать ботинки под протез, а главное — научиться управлять своим телом на льду без мышц голеностопа. И он справился.

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17 декабря фигурист принял полноценное участие в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Авербуха. Он вновь вышел в конце номера Домниной и на этот раз исполнил вместе с ней несколько танцевальных элементов. Зал стоя следил за выступлением фигуриста с первых и до последних секунд. А в финале представления Роман появился вместе с Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы исполнили фрагмент своей легендарной программы «Кармен», которая принесла им золото Турина, и опять многие не смогли сдержать слёз.

Это номер окончательно показал, что Костомаров вернулся. Да, по словам Домниной, он ещё не до конца принял себя нового, но старается жить обычной жизнью. И продолжает идти к очередному олимпу, несмотря ни на что.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом. Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени... Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под неё подстроиться и буду достойно жить дальше».