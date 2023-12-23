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Цзю — Костомарову: мы всегда с тобой в одном углу

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал огромным примером.
Цзю — Костомарову: мы всегда с тобой в одном углу
  • РИА Новости

«Ром, мы знакомы с тобой очень много лет. Ты был сильным, ты стал ещё сильнее. Прежде всего, ты стал огромным примером, как нужно бороться с трудностями. Хотел бы пригласить тебя на бокс, мы всегда с тобой в одном углу. Мы всегда с тобой на одном льду», — сказал Цзю в передаче «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что пожертвовал бы все деньги, чтобы снова быть здоровым.

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