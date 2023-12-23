Костомаров: я бы всё отдал, чтобы быть здоровым, все деньги

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что пожертвовал бы все деньги, чтобы снова быть здоровым.

«Я бы всё отдал, чтобы быть здоровым, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне всё. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров в эфире программы «Эксклюзив».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.