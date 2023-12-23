Костомаров: я бы всё отдал, чтобы быть здоровым, все деньги
- РИА Новости
«Я бы всё отдал, чтобы быть здоровым, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне всё. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров в эфире программы «Эксклюзив».
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.